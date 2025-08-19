Le Standard a vu ce qui le sépare du sommet : "On ne peut pas se permettre ça à ce niveau"

Solidaire, le Standard a manqué d'efficacité dans les deux surfaces contre l'Union, un problème récurrent depuis le début de la saison. Les automatismes doivent encore se construire, mais les Rouches doivent apprendre à se montrer plus impitoyables, souligne Marlon Fossey.

Samedi soir, sur la pelouse de l’Union, le Standard a pu mesurer l’écart qui le sépare encore des meilleures équipes du championnat. Réduits à dix, les Rouches ont livré une prestation solidaire et combative entre les deux rectangles, malgré les assauts unionistes, mais ont manqué d’efficacité dans les deux surfaces.

Un aspect sur lequel ce Standard devra travailler dans les prochaines semaines, pour savoir se sortir de moments compliqués. Car que ce soit face à la RAAL, contre Dender, Genk ou encore l’Union, les joueurs de Mircea Rednic ont manqué de grosses occasions que les équipes du top 6 convertissent généralement, et qui pourraient se révéler décisives dans un championnat qui s’annonce, comme toujours, très serré.

Quand vous ratez de telles occasions sur ce terrain, vous êtes punis"

"Quand on joue contre la meilleure équipe du championnat, avec dix joueurs... On a bien joué en première mi-temps, et même à 1-0 on a eu de grosses occasions. Si on ne marque pas des occasions comme ça et qu’on leur donne deux buts… Dans le football, tout se joue sur des petits détails", soufflait Marlon Fossey à notre micro, au bord de la pelouse du stade Joseph Marien.

"En deuxième période, on a fait des erreurs qu’on ne peut pas se permettre à ce niveau, surtout contre l’Union. Et quand vous ratez de telles occasions sur ce terrain, vous êtes punis. L’Union a été impitoyable devant le but et nous ne l’avons pas été."

Le Standard doit travailler son efficacité

Être plus tranchants, tueurs devant le but : autant de points mis en avant par Marlon Fossey, qui rappelle aussi qu’une jeune équipe doit apprendre ces ficelles et qu’il faut du temps pour progresser. Mais en football, le temps est un luxe, et le Standard devra s’imposer samedi prochain à Sclessin pour conserver un bilan positif en ce début de championnat.

"On n’a pas beaucoup d’expérience dans ce genre de situations. On doit travailler pour être plus impitoyables : certains de leurs buts sont très simples, et on doit corriger ça. Ce match est un très bon apprentissage pour nous. On ne gagnera pas tous les matchs cette saison, donc on continue à travailler. On sera à la maison la semaine prochaine, et on doit tuer", a conclu Marlon Fossey.