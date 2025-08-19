Interview Le Standard a vu ce qui le sépare du sommet : "On ne peut pas se permettre ça à ce niveau"

Le Standard a vu ce qui le sépare du sommet : "On ne peut pas se permettre ça à ce niveau"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2489

Solidaire, le Standard a manqué d'efficacité dans les deux surfaces contre l'Union, un problème récurrent depuis le début de la saison. Les automatismes doivent encore se construire, mais les Rouches doivent apprendre à se montrer plus impitoyables, souligne Marlon Fossey.

Samedi soir, sur la pelouse de l’Union, le Standard a pu mesurer l’écart qui le sépare encore des meilleures équipes du championnat. Réduits à dix, les Rouches ont livré une prestation solidaire et combative entre les deux rectangles, malgré les assauts unionistes, mais ont manqué d’efficacité dans les deux surfaces.

Un aspect sur lequel ce Standard devra travailler dans les prochaines semaines, pour savoir se sortir de moments compliqués. Car que ce soit face à la RAAL, contre Dender, Genk ou encore l’Union, les joueurs de Mircea Rednic ont manqué de grosses occasions que les équipes du top 6 convertissent généralement, et qui pourraient se révéler décisives dans un championnat qui s’annonce, comme toujours, très serré.

Quand vous ratez de telles occasions sur ce terrain, vous êtes punis"

"Quand on joue contre la meilleure équipe du championnat, avec dix joueurs... On a bien joué en première mi-temps, et même à 1-0 on a eu de grosses occasions. Si on ne marque pas des occasions comme ça et qu’on leur donne deux buts… Dans le football, tout se joue sur des petits détails", soufflait Marlon Fossey à notre micro, au bord de la pelouse du stade Joseph Marien.

"En deuxième période, on a fait des erreurs qu’on ne peut pas se permettre à ce niveau, surtout contre l’Union. Et quand vous ratez de telles occasions sur ce terrain, vous êtes punis. L’Union a été impitoyable devant le but et nous ne l’avons pas été."

Le Standard doit travailler son efficacité

Être plus tranchants, tueurs devant le but : autant de points mis en avant par Marlon Fossey, qui rappelle aussi qu’une jeune équipe doit apprendre ces ficelles et qu’il faut du temps pour progresser. Mais en football, le temps est un luxe, et le Standard devra s’imposer samedi prochain à Sclessin pour conserver un bilan positif en ce début de championnat.

"On n’a pas beaucoup d’expérience dans ce genre de situations. On doit travailler pour être plus impitoyables : certains de leurs buts sont très simples, et on doit corriger ça. Ce match est un très bon apprentissage pour nous. On ne gagnera pas tous les matchs cette saison, donc on continue à travailler. On sera à la maison la semaine prochaine, et on doit tuer", a conclu Marlon Fossey.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Marlon Fossey

Plus de news

C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

08:00
🎥 Un ex-Mauve seul buteur et un premier succès, mais : débuts frustrants pour deux Belges en Premier League

🎥 Un ex-Mauve seul buteur et un premier succès, mais : débuts frustrants pour deux Belges en Premier League

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Djenepo - Meunier - Dendoncker

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Djenepo - Meunier - Dendoncker

08:00
"Moi, je ne peux pas perdre" : ex-adjoint des Rangers, le T1 de Westerlo se livre avant le barrage européen de Bruges

"Moi, je ne peux pas perdre" : ex-adjoint des Rangers, le T1 de Westerlo se livre avant le barrage européen de Bruges

07:40
Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

07:00
"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

07:20
🎥 Un triplé, mais une défaite : une pépite belge explose la défense des U21 de Tottenham

🎥 Un triplé, mais une défaite : une pépite belge explose la défense des U21 de Tottenham

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Pierrot - Varela - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Pierrot - Varela - Tzolis

22:30
Romelu Lukaku remis sur pied par le célèbre kiné belge Lieven Maesschalck : voici ce qui attend le Diable Rouge

Romelu Lukaku remis sur pied par le célèbre kiné belge Lieven Maesschalck : voici ce qui attend le Diable Rouge

23:00
Le choix inévitable de Matthieu Epolo, un binational que la Belgique ne doit pas retenir

Le choix inévitable de Matthieu Epolo, un binational que la Belgique ne doit pas retenir

20:40
1
Ivan Leko réclame du renfort, mais reste exigeant : un excédentaire devrait partir, mais son transfert est bloqué

Ivan Leko réclame du renfort, mais reste exigeant : un excédentaire devrait partir, mais son transfert est bloqué

22:00
Un joueur du RFC Liège pourrait faire son grand retour à Seraing cet été

Un joueur du RFC Liège pourrait faire son grand retour à Seraing cet été

22:30
Ivan Leko prend les devants à Gand : un système d'amendes renforcé pour encadrer les joueurs

Ivan Leko prend les devants à Gand : un système d'amendes renforcé pour encadrer les joueurs

21:40
Il manque peu de choses à cette RAAL pour gagner en D1A : "On est promus, mais on doit faire mieux"

Il manque peu de choses à cette RAAL pour gagner en D1A : "On est promus, mais on doit faire mieux"

21:20
Sur la shortlist d'Anderlecht l'été passé, enfin titulaire cette saison : "Stulic est un ami, j'étais prêt" Réaction

Sur la shortlist d'Anderlecht l'été passé, enfin titulaire cette saison : "Stulic est un ami, j'étais prêt"

20:20
Réunion décisive ce lundi : un accord est tombé entre Christos Tzolis et le Club de Bruges

Réunion décisive ce lundi : un accord est tombé entre Christos Tzolis et le Club de Bruges

21:00
Un duo prolifique : Kevin De Bruyne rejoint par un ancien coéquipier de Manchester City à Naples ?

Un duo prolifique : Kevin De Bruyne rejoint par un ancien coéquipier de Manchester City à Naples ?

20:00
La nouvelle coqueluche de Rocourt apprend vite : "L'ambiance est encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit"

La nouvelle coqueluche de Rocourt apprend vite : "L'ambiance est encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit"

19:30
C'est signé ! Un grand espoir du Standard quitte Sclessin...pour la Slovaquie

C'est signé ! Un grand espoir du Standard quitte Sclessin...pour la Slovaquie

16:30
Plusieurs renforts dans le groupe de Bruges pour affronter les Rangers en Ligue des Champions

Plusieurs renforts dans le groupe de Bruges pour affronter les Rangers en Ligue des Champions

19:00
Pourquoi la blessure de Romelu Lukaku est une véritable catastrophe pour Rudi Garcia et les Diables Rouges

Pourquoi la blessure de Romelu Lukaku est une véritable catastrophe pour Rudi Garcia et les Diables Rouges

18:40
Catastrophe en France : un club dépose le bilan et perd son statut professionnel

Catastrophe en France : un club dépose le bilan et perd son statut professionnel

18:20
Officiel : un attaquant belge continue ses pérégrinations dans le championnat albanais

Officiel : un attaquant belge continue ses pérégrinations dans le championnat albanais

18:00
Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

17:40
1
"Il faut avoir le courage de trancher" : Nicky Hayen met les points sur les i au sujet d'un flop à 6 millions

"Il faut avoir le courage de trancher" : Nicky Hayen met les points sur les i au sujet d'un flop à 6 millions

17:20
L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

14:20
6
Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

17:00
Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

16:00
Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

15:00
L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

15:30
L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

14:40
1
Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

14:00
Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil" Réaction

Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil"

12:40
Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

12:20
Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

13:33
1
La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

13:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved