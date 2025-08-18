Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

Anderlecht a annoncé cette après-midi l'arrivée de Pape Aliya N'dao. Le jeune sénégalais évoluera avec les RSCA Futures.

En plus du noyau de l'équipe première, Olivier Renard se charge également du mercato des RSCA Futures. Le directeur sportif des Mauves a ainsi conclu une nouvelle arrivée pour les U23.

Il s'agit de Pape Aliya N’dao, un attaquant sénégalais de 18 ans, capable d'évoluer en pointe et sur le flanc gauche. "Ce gaucher est puissant, généreux dans ses efforts, efficace en transition et sait exploiter les espaces sans ballon de manière exceptionnelle", le présente Anderlecht.

Une saison pour faire ses preuves en D1B

N'dao arrive sur base d'un prêt. Il était jusqu'ici actif avec les Jeunes Promesses Africaines au Ghana, une initiative offrant à de jeunes talents l'opportunité de disputer des matchs à travers le monde entier.

Renard confirme ainsi sa stratégie de recruter de jeunes joueurs étrangers présentant un profil de croissance certain. Parallèlement au dossier N'dao, plusieurs talents issus du continent africain ont été testés ces dernières semaines.

Il s'agit de la sixième arrivée estivale des RSCA Futures après Samuel Ntanda (Sampdoria), Joachim Imbrechts (Union Saint-Gilloise), Lander Gijsbers (U23 OHL), Joël Putu Matadi (U18 Charleroi) et Antwi Dacosta, issu du championnat ghanéen.