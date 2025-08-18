Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

Romelu Lukaku est passé entre les mains de plusieurs médecins après être sorti blessé jeudi. On en sait désormais plus sur la nature de cette blessure.

Romelu Lukaku n'est pas de nature à faire du cinéma. Alors quand le Diable Rouge a directement réclamé son changement contre l'Olympiakos à la suite d'une mauvaise réception sur une frappe contrée, Antonio Conte a tout de suite su que la situation était critique.

🥲 | Romelu Lukaku heeft een blessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd. 🦵🏥



Veel beterschap, Big Rom. 🤞 pic.twitter.com/ThufATYhtt — DAZN België (@DAZN_BENL) August 14, 2025

Les premiers échos faisant état d'une élongation n'avaient rien de bon et rendaient tout le monde nerveux à Naples. Le club a éclairci les choses avec un communiqué officiel ce midi.

Une lésion grave

"Lukaku a effectué à l'hôpital Pineta Grande des examens qui ont révélé une lésion grave du muscle droit fémoral de la cuisse gauche", peut-on lire.

Big Rom va désormais devoir se remettre à l'infirmerie : "Le joueur a déjà commencé sa rééducation et fera également l'objet d'une consultation chirurgicale". Concrètement, il risque de manquer environ deux mois de compétition.

Bollettino medico | Le condizioni di Lukaku 👇https://t.co/zRirRhNjmR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2025

Une sacrée tuile pour le Napoli, qui a laissé partir Giacomo Raspadori ainsi que Giovanni Simeone pour ne plus disposer que de Lorenzo Lucca comme alternative en pointe. En ce qui concerne les Diables Rouges, Lukaku manquera donc les rencontres de septembre, face au Liechtenstein et au Kazakhstan, puis potentiellement celles d'octobre contre la Macédoine du Nord et au pays de Galles.