Un temps cité à Anderlecht, Gaëtan Coucke passe sa visite médicale et est de retour en Europe

Après avoir quitté Malines pour l'Arabie Saoudite, Gaëtan Coucke est de retour en Europe. Le portier belge de 26 ans est en train de s'engager à la Sampdoria, en Série B.

Encore un gardien formé au Racing Genk. Décisif avec Malines entre 2020 et 2024, Gaëtan Coucke a pris la direction de l’Arabie Saoudite et d’Al-Orobah l’été dernier, alors que plusieurs clubs européens s’intéressaient à ses services.

Le portier belge a disputé 32 des 34 matchs de Saudi Pro League avec sa nouvelle équipe, mais n’a pu faire mieux qu’une avant-dernière place synonyme de relégation, avec 68 buts encaissés et seulement six clean sheets. Pas aussi soutenu financièrement que les meilleurs clubs du pays, Al-Orobah n’a pas fait le poids et illustre les grosses différences de niveau qui existent encore en Arabie Saoudite.

Gaëtan Coucke rebondit en D2 italienne

En fin de contrat, le portier de 26 ans est désormais libre de s’engager où il le souhaite. Depuis plusieurs semaines, un retour en Europe se précise pour celui qui était sur le banc de Genk lors de la victoire des Limbourgeois en Supercoupe de Belgique face à Malines en 2019 et qui avait passé la saison du titre de Genk en prêt du côté de Lommel.

Un temps cité au Sporting d’Anderlecht pour concurrencer Colin Coosemans, puis à Heerenveen en Eredivisie, Gaëtan Coucke prend finalement la route de Gênes pour s’engager à la Sampdoria, en Série B italienne.

Selon les images publiées par le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Gaëtan Coucke est déjà en Italie pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat de deux ans avec la Sampdoria, club historique en Italie : champion en 1991, quatre fois vainqueur de la Coupe, vainqueur de la Coupe des Coupes en 1990 et finaliste de la Ligue des Champions en 1992, qui cherche aujourd’hui à se relancer.