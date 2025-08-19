🎥 Un triplé, mais une défaite : une pépite belge explose la défense des U21 de Tottenham

Arrivé à Sunderland dès l'âge de 10 ans, le jeune attaquant belge Trey Samuel-Ogunsuyi fait forte impression avec l'équipe U21 des Black Cats. Ce lundi soir, il a inscrit un triplé malgré la défaite 3-5 de Sunderland face à Tottenham.

Connaissez-vous Trey Samuel-Ogunsuyi ? Si la réponse est non, c’est une erreur, car le jeune attaquant belge de 18 ans est en train de se révéler au grand public.

Arrivé à Sunderland dès l’âge de 10 ans, l’avant-centre a fait toutes ses classes en Angleterre, de la formation jusqu’à l’équipe U21 qu’il a rejoint la saison dernière, alors qu’il n’était même pas encore majeur.

Auteur de dix buts en 25 apparitions avec les U18, Trey Samuel-Ogunsuyi en a inscrit neuf en 17 rencontres avec les U21 la saison dernière. À l’époque, le championnat comptait 26 équipes, contre 29 cette saison, incluant plusieurs équipes U21 de clubs évoluant en Championship. Il se confrontait donc déjà aux meilleures équipes U21 du pays.

Triplé, mais défaite pour Trey Samuel-Ogunsuyi avec les U21 de Sunderland

Bis répétita cette saison. Lors du premier match de championnat pour les U21 de Sunderland, face à ceux de Tottenham, les Black Cats se sont inclinés 3-5 malgré le triplé (!) de Trey Samuel-Ogunsuyi.

International belge U19 et détenteur de la double nationalité anglaise, l’attaquant pourrait recevoir sa chance en FA Cup ou en EFL Cup avec l’équipe première de Sunderland dès cette saison. Un véritable talent à suivre de près.

✌️ Ogunsuyi's second of the evening reduces the deficit with 20 to play!



Watch all the action live 👇 — SAFC Academy (@AcademyOfLight) August 18, 2025