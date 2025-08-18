Officiel : un attaquant belge continue ses pérégrinations dans le championnat albanais

Officiel : un attaquant belge continue ses pérégrinations dans le championnat albanais
Deviens fan de Flamurtari! 0

William Baeten était actif en Roumanie depuis cinq ans. Il rejoint désormais Samy Bourard (à l'image) en Albanie.

Depuis 2020, William Baeten fait partie de ces expatriés dont le football belge n'entend plus que rarement parler. A l'âge de 23 ans, l'ailier droit a quitté son Limbourg natal pour s'offrir un transfert du Patro Eisden vers le club roumain de l'Universitatea Craiova.

Après plus de 120 matchs avec Craiova (riches de 20 buts et 15 assists), c'est le Steaua Bucarest qui est venu frapper à la porte. Baeten n'a pas manqué l'opportunité de rejoindre ce grand club du championnat roumain, qualifié pour l'Europa League.

Mais il n'a vécu que de loin les matchs contre Hoffenheim, l'Olympiakos, Lyon ou même Manchester United : son temps de jeu s'est avéré extrêmement réduit. Après une première saison à quatre titularisations, l'ancien espoir de Genk et de Saint-Trond a fait ses valises.

Retrouver une place de titulaire

Il rebondit en Albanie. Le club de Flamurtari, nouveau venu de l'élite albanaise, a annoncé sa signature aujourd'hui. Le Steaua Bucarest a consenti à le laisser partir gratuitement, après avoir déboursé 300 000 euros l'été dernier.

Le nom de Flamurtari a sans doute beau ne pas vous être familier, le noyau renseigne tout de même deux joueurs passés en Belgique. Outre José Rodriguez (ancien flop de l'Union Saint-Gilloise), il y a également Samy Bourard, un Liégeois de 29 ans, autrefois formé à Anderlecht et lui aussi débarqué du championnat roumain cet été.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Flamurtari
William Baeten

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Sterling - Baeten - Dragsnes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Sterling - Baeten - Dragsnes

20:00
Un duo prolifique : Kevin De Bruyne rejoint par un ancien coéquipier de Manchester City à Naples ?

Un duo prolifique : Kevin De Bruyne rejoint par un ancien coéquipier de Manchester City à Naples ?

20:00
La nouvelle coqueluche de Rocourt apprend vite : "L'ambiance est encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit"

La nouvelle coqueluche de Rocourt apprend vite : "L'ambiance est encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit"

19:30
Plusieurs renforts dans le groupe de Bruges pour affronter les Rangers en Ligue des Champions

Plusieurs renforts dans le groupe de Bruges pour affronter les Rangers en Ligue des Champions

19:00
Pourquoi la blessure de Romelu Lukaku est une véritable catastrophe pour Rudi Garcia et les Diables Rouges

Pourquoi la blessure de Romelu Lukaku est une véritable catastrophe pour Rudi Garcia et les Diables Rouges

18:40
Catastrophe en France : un club dépose le bilan et perd son statut professionnel

Catastrophe en France : un club dépose le bilan et perd son statut professionnel

18:20
Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

17:40
1
"Il faut avoir le courage de trancher" : Nicky Hayen met les points sur les i au sujet d'un flop à 6 millions

"Il faut avoir le courage de trancher" : Nicky Hayen met les points sur les i au sujet d'un flop à 6 millions

17:20
Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

17:00
C'est signé ! Un grand espoir du Standard quitte Sclessin...pour la Slovaquie

C'est signé ! Un grand espoir du Standard quitte Sclessin...pour la Slovaquie

16:30
Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

16:00
L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

L'hécatombe continue : un nouvel homme fort du projet de Mons a fait ses valises

15:30
Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

Sauveur du début de saison mais plus dans les plans de Rik De Mil : un départ se précise à Charleroi

15:00
L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

L'Union à la fête, un Zèbre et un Mauve : notre équipe-type de la quatrième journée de championnat

14:40
1
L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre le Standard ? Un ancien arbitre est formel

14:20
3
Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

14:00
Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

Naples et les Diables Rouges le redoutaient : le communiqué officiel tombe pour Romelu Lukaku

13:33
1
La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

13:20
1
Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil" Réaction

Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil"

12:40
Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

13:00
Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

12:20
📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

12:00
Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

11:40
3
Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

11:20
1
"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

11:00
"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

10:40
Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

10:20
Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre" Réaction

Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre"

09:45
1
Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

09:30
L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

09:00
1
Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

08:30
Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

08:03
Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

07:43
Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

07:00
Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

07:20
Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..." Interview

Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..."

06:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved