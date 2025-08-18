Officiel : un attaquant belge continue ses pérégrinations dans le championnat albanais

William Baeten était actif en Roumanie depuis cinq ans. Il rejoint désormais Samy Bourard (à l'image) en Albanie.

Depuis 2020, William Baeten fait partie de ces expatriés dont le football belge n'entend plus que rarement parler. A l'âge de 23 ans, l'ailier droit a quitté son Limbourg natal pour s'offrir un transfert du Patro Eisden vers le club roumain de l'Universitatea Craiova.

Après plus de 120 matchs avec Craiova (riches de 20 buts et 15 assists), c'est le Steaua Bucarest qui est venu frapper à la porte. Baeten n'a pas manqué l'opportunité de rejoindre ce grand club du championnat roumain, qualifié pour l'Europa League.

Mais il n'a vécu que de loin les matchs contre Hoffenheim, l'Olympiakos, Lyon ou même Manchester United : son temps de jeu s'est avéré extrêmement réduit. Après une première saison à quatre titularisations, l'ancien espoir de Genk et de Saint-Trond a fait ses valises.

Retrouver une place de titulaire

Il rebondit en Albanie. Le club de Flamurtari, nouveau venu de l'élite albanaise, a annoncé sa signature aujourd'hui. Le Steaua Bucarest a consenti à le laisser partir gratuitement, après avoir déboursé 300 000 euros l'été dernier.

Le nom de Flamurtari a sans doute beau ne pas vous être familier, le noyau renseigne tout de même deux joueurs passés en Belgique. Outre José Rodriguez (ancien flop de l'Union Saint-Gilloise), il y a également Samy Bourard, un Liégeois de 29 ans, autrefois formé à Anderlecht et lui aussi débarqué du championnat roumain cet été.