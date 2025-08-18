Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Gantoise souhaite se séparer d'Helio Varela. L'ailier de 23 ans a reçu une offre surprenante en provenance de Russie, mais la situation politique du pays pourrait compliquer le transfert.

La Gantoise a terminé la saison dernière de manière décevante, à la dernière place des Champions Play-Offs. Logiquement, de nombreux changements ont déjà été opérés au sein du club et de l’effectif.

Plusieurs joueurs jugés excédentaires par Ivan Leko ont déjà quitté le navire, mais le club n’a pas encore terminé sa réorganisation. Selon l’expert en transferts Sacha Tavolieri et Het Nieuwsblad, les Buffalos cherchent désormais une solution pour Helio Varela.

La Gantoise cherche une porte de sortie à Hélio Varela

L’ailier capverdien de 23 ans, arrivé du Portugal et de Portimonense l’été dernier, a déjà reçu une offre surprenante : il pourrait rejoindre le FK Akron Togliatti, un club russe actuellement septième de première division après les cinq premières journées.

Cependant, la situation politique actuelle en Russie complique la conclusion d’un transfert et pourrait constituer un obstacle, car plusieurs clauses souhaitées pourraient ne pas être respectées.

Acheté pour 3,1 millions d’euros, Helio Varela n’a jamais apporté une entière satisfaction à la Planet Group Arena. Il a inscrit un but et délivré deux passes décisives en 18 rencontres, et pourrait donc quitter Gand par la petite porte, malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2028.