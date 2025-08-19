C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

Le Standard s'apprête à tourner une page importante en se séparant de son plus gros salaire : Moussa Djenepo. Si les Rouches ne percevront aucune indemnité de transfert, l'opération leur permettra néanmoins d'alléger considérablement leur masse salariale.

Comme attendu, le mercato estival du Standard a été animé. Très vite, Marc Wilmots a entrepris de reconstruire un noyau compétitif, et les Rouches ont enregistré pas moins de onze arrivées.

Côté départs, Ilay Camara et Nathan Ngoy ont quitté Sclessin. Si des rumeurs entourent également certains titulaires, la priorité du club était surtout de se séparer rapidement de trois indésirables : Moussa Djenepo, Grejohn Kyei et Bosko Sutalo. À eux trois, ils pèsent environ 2,5 M€ annuels en salaires, une charge lourde pour les finances liégeoises au regard de leurs prestations.

Solution trouvée pour Moussa Djenepo, qui va quitter le Standard et retrouver Sa Pinto

La direction savait toutefois qu’il serait difficile de leur trouver preneur, ces joueurs ne suscitant guère l’intérêt de nombreux clubs. L’hypothèse d’un départ en fin de mercato était donc envisagée.

Cette semaine, une solution a été trouvée pour l’un d’eux. Véritable chouchou de Sclessin lors de son premier passage (2017-2019), Moussa Djenepo, revenu en 2023 malgré une visite médicale mitigée, va s’engager avec Esteghlal, club iranien dirigé par Ricardo Sa Pinto, celui-là même qui avait lancé sa carrière professionnelle chez les Rouches.

Selon Sudinfo, le Standard ne percevra pas d’indemnité dans cette opération, mais se libère de son plus gros salaire, estimé à près de 1,5 M€ annuels. De son côté, Djenepo signera pour trois saisons, conservera une grande partie de ses émoluments et espère relancer sa carrière en Iran. Une affaire qui, au final, satisfait toutes les parties. En Iran, Moussa Djenepo pourrait croiser la route d'un certain Merveille Bokadi.