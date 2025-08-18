Plusieurs renforts dans le groupe de Bruges pour affronter les Rangers en Ligue des Champions

Nicky Hayen peut compter sur du renfort pour le déplacement du Club de Bruges aux Rangers en Ligue des Champions. Par rapport au noyau repris contre Zulte Waregem, cinq nouveaux joueurs font leur apparition.

Le Club de Bruges devra montrer un autre visage que sur la pelouse de Zulte Waregem pour venir à bout des Rangers, ce mardi soir, dans le cadre du barrage aller de la Ligue des Champions.

Les Blauw & Zwart, qui se sont imposés dans les dernières minutes grâce à un superbe but de Shandre Campbell, n’ont plus qu’une étape à franchir pour rejoindre l’Union en phase de groupes de la Ligue des Champions.

Cinq renforts pour Nicky Hayen et le Club de Bruges

Pour cette rencontre, Nicky Hayen pourra compter sur du renfort par rapport au déplacement sur le terrain de l’Essevee. Cinq nouveaux joueurs rejoignent l’effectif brugeois, et pas des moindres.

On note d’abord les retours de Zaid Romero et de Michal Skoras, mais aussi celui de Joël Ordonez, pourtant en instance de transfert. Absent à Zulte, Carlos Forbs, le héros du match retour contre Salzbourg, est également de retour.

Enfin, la dernière recrue brugeoise, Mamadou Diakhon, officialisée ce lundi, fait déjà partie de l’effectif. Quelques heures plus tard, il embarquait déjà dans l’avion pour l’Écosse avec le reste de ses coéquipiers. Les choses n’auraient pas pu aller plus vite pour le jeune ailier de 19 ans.