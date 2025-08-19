Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
0 réaction
Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker
Photo: © photonews

Leander Dendoncker est sur le point de débuter son aventure au Real Oviedo. Une question se pose : le RSC Anderlecht n'a-t-il pas laissé passer une belle opportunité ?

Le RSC Anderlecht s'était fait prêter Leander Dendoncker la saison dernière en provenance d’Aston Villa, avec une option d’achat fixée à sept millions d’euros.

En raison des performances en dents de scie de l’ancien Diable Rouge, nous avions été parmi les premiers à écrire que les Mauves avaient raison de ne pas dépenser cette somme : le niveau de Dendoncker valait nettement moins que sept millions d’euros.

Pourtant, une question se pose : Anderlecht n’a-t-il pas manqué une opportunité ? Le Real Oviedo s’apprête à recruter Leander Dendoncker à Aston Villa, pour un coût nul.

Anderlecht a-t-il raté le coche avec Leander Dendoncker ?

Les Villans doivent libérer de l’espace au milieu de terrain et se réjouissent de ne plus avoir à payer le salaire de l’international belge, 32 fois sélectionné. Anderlecht aurait-il pris la même décision si cette information avait été connue il y a quelques semaines ? Certes, l’entrejeu des Mauves est bien fourni, mais Leander Dendoncker aurait pu rendre quelques services en défense centrale.

Avec son expérience et ses qualités, Dendoncker aurait pu diriger la ligne arrière bruxelloise. Une solution qui aurait pu être idéale pour Anderlecht compte tenu de la situation actuelle, mais nous n’en aurons probablement jamais le cœur net.

0 réaction
Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
