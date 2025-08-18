Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| 0 réaction
Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique
Anderlecht joue gros cette semaine. La double confrontation face à l'AEK Athènes en Conference League décidera de l'avenir européen des Mauves.

Après la douloureuse désillusion contre Häcken lors du 2e tour d'Europa League, Anderlecht pourrait voir son aventure européenne s’arrêter avant même d’avoir vraiment commencé. Avec 32 joueurs en équipe A, Besnik Hasi dispose d’un effectif extrêmement fourni.

Sans phase de groupes européenne, contenter tout le monde deviendrait presque impossible. Le club pourrait être forcé de sacrifier l’un de ses cadres.

Une richesse qui peut devenir un problème

Le noyau actuel mêle joueurs expérimentés, recrues comme Llansana et Saliba, et jeunes talents tels que Kanaté ou Dao utilisés cette saison. "J’ai peut-être plus de vingt joueurs qui, sur le plan purement qualitatif, peuvent être titulaires", explique Hasi. "C’est pourquoi il est positif de pouvoir faire tourner sans perdre en qualité."

Mais cet avantage peut vite se retourner contre le club. Si Anderlecht doit se contenter de la Pro League et de la Coupe, il sera difficile de donner du temps de jeu à tout le monde. Surtout qu’aucun gros départ n’a eu lieu, des joueurs comme Verschaeren, Stroeykens, Leoni, Rits ou Foket sont annoncés sur le départ. Une élimination aurait un lourd impact financier.

La pression de vendre en cas d’échec

Voilà pourquoi la double confrontation contre l’AEK Athènes est considérée comme capitale. À Neerpede, on sait qu’une élimination compliquerait fortement le mercato et augmenterait la pression. Le match contre La Gantoise a été reporté, offrant à Hasi une semaine complète pour préparer son équipe. "Nous devrons être au top", a-t-il lancé avec conviction.

