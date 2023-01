Felice Mazzù lance le déplacement à La Gantoise : "Nous devons être plus conquérants"

Le Sporting de Charleroi se déplace à La Gantoise ce jeudi (18h30).

Malgré bien des difficultés dans le jeu, Charleroi vient de réaliser un bon 6 sur 6, avec des victoires face à Eupen puis le Cercle de Bruges. Mais ce jeudi, à La Gantoise, la tâche des Zèbres sera encore plus compliquée et Felice Mazzù le sait. " (La Gantoise) est une équipe qui joue pour le top 4. Elle est revenue tout proche de Bruges. C’est de la grosse qualité, surtout à domicile", a déclaré Mazzù en conférence de presse ce mercredi - selon des propos relayés dans le Soir.

Lors des deux derniers matchs, même si les résultats ont été au rendez-vous, Mazzù a vu certains aspects qui devront être améliorés ce jeudi. "On doit s’améliorer dans le mental. On a gagné les deux derniers matches après avoir été mené. Cela veut dire que, dans la mentalité, on est bien. Dans le mental, et ce sont deux choses différentes, il faut pouvoir commencer le match comme on a commencé notre deuxième mi-temps contre le Cercle. Ce n’est pas un manque d’envie, mais il faut pouvoir être plus conquérant. Et ne pas subir comme ça été le cas contre le Cercle en première mi-temps."