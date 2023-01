"Devons-nous sortir de notre retraite ?" : Anderlecht chambré par plusieurs de ses anciens joueurs

Qu'est ce qu'il manque à cet Anderlecht pour remonter la pente ? Beaucoup de choses, sans aucun doute. 12e avec seulement 5 points d'avance sur la zone rouge, les Mauves déçoivent tant et plus.

Cette situation, à la limite de l'intenable, certains préfèrent en rire, histoire de dédramatiser. C'est le cas de Silvio Proto, qui a ironisé en faisant référence au célèbre hymne du club, oeuvre du Grand Jojo, le remplaçant par une autre chanson tout aussi festive mais bien moins glorieuse en ces temps sombres du côté du Lotto Park.

Honnêtement, C'est : 🎶chef un p'tit verre ( pour oublier) Et non : 🎶Oui tu as raison #drame

Et si pour l'ancien dernier rempart des Mauves, la saison actuelle tourne au "drame", d'autres ont même osé proposer leurs services quitte à "sortir de leur retraite". C'est le cas des deux anciens de la maison bruxelloise, Sacha Kljestan et Andy Najar.

"Je viens avec toi", a répondu le Hondurien à l'Américain. Mieux vaut en rire, mais pas trop longtemps quand même...

Should we come out of retirement?