Jean-Pierre Papin prend la défense de Didier Deschamps

L'ancien joueur du Club de Bruges que le sélectionneur des Bleus soit prolongé et donc récompensé notamment pour son parcours lors de la dernière Coupe du monde.

Jean-Pierre Papin a pris ma défense de Didier Deschamps. "J’ai encore pas mal de relations avec DD", a d’abord rappelé JPP dans La Provence. "Ça me paraît tellement logique de renouveler un sélectionneur qui est arrivé en finale de Coupe du monde que je ne vois pas pourquoi il y a des discussions à ce sujet. Depuis qu’il est entraîneur, il a trouvé sa voie, il a touché à tous les succès. Quand tu es entraîneur de l’équipe de France, que tes joueurs sont dans les meilleurs clubs européens, c’est un peu normal d’être en haut de l’affiche."

"Mais il faut aussi gérer les ego des uns et des autres, avoir la bonne tactique, et dans ce domaine, Didier est incroyable. Il a trouvé une composition et les joueurs nécessaires malgré les absents. Ça n’est pas donné à tout le monde…", a conclu Papin.