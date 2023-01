Stefano Pioli dépité après la défaite en Supercoupe d'Italie : "Nous n'avons pas fait assez"

L'AC Milan s'est lourdement incliné ce mercredi soir en Supercoupe d'Italie face au rival intériste (0-3).

Très vite, l'AC Milan s'est retrouvé mené de deux buts après que Dzeko puis Dimarco aient fait trembler les filets de Tatarusanu. "Notre première mi-temps n'était certainement pas à la hauteur, nous avons fait trop d'erreurs (...) Nous avons essayé au début de la seconde période, mais nous n'avons pas fait assez pour mériter plus", a regretté le coach de l'AC MIlan, Stefano Pioli, à Sport Mediaset après la rencontre.

Pioli a alors évoqué et identifié les problèmes que traversent son équipe. "Clairement, nous ne sommes pas habitués à ces erreurs et elles deviennent très dommageables contre une équipe de cette qualité. Nous ne traversons certainement pas notre meilleure période mentalement, mais nous devons faire mieux et en faire plus."

2e de Serie A, l'AC Milan et ses Diables (De Ketelaere, Saelemaekers, Vranckx, Origi) est encore en course pour un nouveau titre de champion d'Italie. Les Milanais rencontreront la Lazio de Rome mardi prochain.