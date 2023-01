Leicester et ses Diables laissent filer la victoire, Everton et Onana s'enlisent

Les Foxes pensaient avoir la victoire, c'était sans compter sans Brighton et Mitoma.

Après le très fade Liverpool - Chelsea du début d'après-midi, il fallait plutôt regarder dans le bas du classement ce samedi avec plusieurs équipes en difficultés. Deux s'affrontaient directement d'ailleurs, puisque West Ham recevait Onana et Everton. Les Toffees ont une nouvelle fois perdu, sans jamais vraiment avoir eu droit au chapitre. Bowen a marqué les deux buts de ce match de la peur (34' et 41'), les Hammers soufflent, Everton est lanterne rouge. Amadou Onana a disputé toute la rencontre.

Leicester, de son côté, a aligné les défaites depuis la fin de la Coupe du Monde. Tielemans, Praet (qui s'est blessé à la demi-heure), Castagne et Faes étaient titulaires pour cette rencontre face à Brighton et c'est un ancien de la Pro League, Mitoma, qui a ouvert le score d'une superbe frappe dans la lucarne. Mais les Foxes ont de la ressource et retournent la situation grâce à Albrighton et Barnes. Cependant, dans les dernières secondes, Fergusson égalise à 2 minutes de la fin. Leicester est donc privé d'une victoire qui aurait largement pu faire souffler tout le club.

Enfon, Romeo Lavia (titulaire mais sorti à la 61') et Southampton recevaient Aston Villa (avec Dendoncker sur le banc, montant à la 87') et ce sont les hommes d'Emery qui se sont imposés (0-1) grâce à un but de Watkins.

Dernière rencontre de 16h00 :

Bournemouth - Nott's Forest : 1-1.