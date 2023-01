Le milieu de classement leur va si bien

Les deux équipes souffrent d'une crise de confiance et sont dans le ventre mou du classement.

Depuis le début de la saison, tant Chelsea que Liverpool sont à la recherche de leur meilleur football, de leurs sensations. Les Blues ont d'ailleurs changé de coach, alors que du côté de Liverpool on fait encore confiance à Jürgen Klopp et on mise sur l'arriver hivernale de Cody Gakpo, l'une des révélations de la dernière Coupe du Monde.

Ce samedi, les deux équipes se retrouvaient dans le nord de l'Angleterre et on s'attendait à une rencontre compliquée. On n'a pas été déçu. Pourtant, après quelques minutes, Havertz ouvre le score mais son but est annulé pour une légère position de hors-jeu. C'est dommage, car ce but aurait certainement ouvert le match. Il n'en sera rien.

La première période est un véritable calvaire. Les erreurs techniques se succèdent, les occasions sont absentes et on s'ennuie clairement. Nous aurions bien aimé vous parler de frissons, d'un côté ou de l'autre, mais il n'en est rien. Après la pause, Liverpool a un sursaut d'orgueil et met la pression sur le but de Kepa. Ce dernier repousse des poings une frappe de Salah... et c'est tout.

En face, ce n'est pas mieux et l'attraction de ce samedi, c'est la première de Mudryk sous le maillot des Blues. Comme cadeau de bienvenue, il se fait descendre par James Milner. Bienvenue en Premier League ! Le temps file, Mudryk essaie bien encore, par deux fois, de trouver le chemin du but mais il ne trouve surtout pas le cadre.

Le match se termine sur un triste 0-0, qui n'arrange personne, qui a ennuyé tout le monde. Les deux équipes sont bien à leur place au milieu de classement.