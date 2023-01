🎥 Sébastien Haller reçoit une ovation pour son retour à Dortmund

Le Borussia Dortmund a fait son retour à la compétition ce dimanche, ainsi que Sébastien Haller.

Ecarté pendant plus de six mois à cause d'un cancer des testicules, Sébastien Haller a doucement fait son retour avec le Borussia Dortmund. Ce dimanche, c'est officiellement en championnat qu'il remontait sur le terrain.

Face à Augsbourg, le numéro 9 du Borussia est monté au jeu à la 61e minute et a reçu une ovation totale de la part du stade.

Dortmund s'est même imposé au final sur un score incroyable de 4-3.