La folie dépensière de Chelsea fait grincer la Premier League...et l'UEFA ?

Chelsea est en feu depuis l'arrivée de Todd Boehly à la tête du club, et ça ne plaît pas à tout le monde.

Chelsea dépense sans compter depuis l'arrivée de Todd Boehly. Avec plus de 520 millions d'euros mis sur la table depuis le mercato estival, les Blues se sont lancés dans une véritable folie dépensière encore renforcée par le fait que les contrats de ces arrivants s'étalent sur de très longues années. Ainsi, Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile ou encore Noni Madueke sont devenus les premiers joueurs d'Europe à être sous contrat jusqu'à la décennie suivante, en 2030. Fofana, Datro Fofana et Cucurella sont quant à eux liés jusqu'en 2029 et 2028.

Mais cette manière de procéder ne plaît pas à la concurrence. Le Daily Mail révèle ainsi que plusieurs clubs de Premier League ont accusé Chelsea de contourner le fair-play financier dans le cadre du transfert de Mykhaylo Mudryk. Officiellement, Mudryk a coûté 70 millions d'euros "secs" à Chelsea, mais le bail complet et étalé rapportera plus de 100 millions au Shakhtar Donetsk. L'UEFA aurait réagi : l'échelonnement des transferts ne pourra plus dépasser les 5 ans, annonce le Mail.

En dépensant (jusqu'à présent !) 520 millions d'euros en deux mercatos, Chelsea a explosé le précédent record, que détenait Manchester City lors de la saison 2017-2018 et qui était d'environ 375 millions d'euros.