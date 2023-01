Newcastle s'impose à Southampton et prend une option sur la finale de l'EFL Cup

Une courte victoire, mais un premier pas vers la finale de l'EFL Cup pour les Magpies.

La première demi-finale aller de la Coupe de la Ligue anglaise a rendu son verdict: c'est Newcastle qui prend une option sur la qualification pour la finale grâce à une victoire 0-1 sur la pelouse de Southampton, où Romeo Lavia avait débuté la rencontre sur le banc et est monté à dix minutes du terme.

Après un premier but annulé en première période, Joelinton, idéalement servi par Alexander Isak, a finalement trouvé l'ouverture à la 73e minute de jeu. Adam Armstrong pensait avoir remis les deux équipes à égalité deux minutes plus tard, mais son but a été annulé pour une faute de main après intervention du VAR.

Newcastle s'impose et abordera le match retour, mardi prochain, en position favorable. L'autre demi-finale oppose Nottingham Forest à Manchester United, le match aller aura lieu demain, le match retour une semaine plus tard.