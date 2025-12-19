Nicky Hayen à Genk... avant ou après Bruges ? L'entraîneur fixe ses conditions

Nicky Hayen à Genk... avant ou après Bruges ? L'entraîneur fixe ses conditions
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Nicky Hayen est le grand favori pour succéder à Thorsten Fink au Racing Genk. L'ancien entraîneur du Club de Bruges souhaiterait toutefois attendre la trêve avant de reprendre du service, un choix qui n'a rien de vraiment surprenant au vu du calendrier à venir.

Le Racing Genk est à la recherche d’un nouvel entraîneur depuis le limogeage de Thorsten Fink. Le club limbourgeois se déplacera à Charleroi ce vendredi soir pour son premier match sans le technicien allemand.

Domenico Olivieri et Michel Ribeiro seront sur le banc pour ce déplacement délicat au Mambourg, mais leur avenir à la tête de l’équipe reste incertain. En coulisses, plusieurs noms circulent déjà pour succéder à Thorsten Fink.

Selon la presse du nord du pays, et notamment Het Belang van Limburg, un favori se dégage toutefois clairement : Nicky Hayen, qui a involontairement lancé la valse des entraîneurs en Pro League en quittant le Club de Bruges.

Nicky Hayen à Genk... après le Nouvel An ?

Le club limbourgeois souhaiterait ne pas tarder à officialiser la nomination de son nouvel entraîneur, d’autant que le stage hivernal approche et pourrait constituer une période idéale pour permettre au futur T1 de découvrir son groupe sans pression immédiate liée au calendrier.

De son côté, Nicky Hayen ne ferme pas la porte à un retour rapide sur un banc, mais préférerait entamer son nouveau mandat après le Nouvel An, selon les informations de Het Laatste Nieuws.

Lire aussi… Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

Un détail surprenant ? Pas forcément. Le Racing Genk recevra en effet… le Club de Bruges le 26 décembre. Il est donc probable que Nicky Hayen n’ait pas souhaité débuter son aventure limbourgeoise face à son ancien club, et qu’il puisse prendre la succession de Thorsten Fink après la trêve. En cas d’échec de cette piste, Genk aurait également pris des contacts avec Timmy Simons.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KRC Genk - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (26/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
KRC Genk
Nicky Hayen

Plus de news

Les Zèbres pris à froid ! Suivez Charleroi - Genk en direct commenté Live

Les Zèbres pris à froid ! Suivez Charleroi - Genk en direct commenté

20:48
Un retour de l'homme providentiel d'Anderlecht est-il encore possible ? "Le club redevient ce qu'il était"

Un retour de l'homme providentiel d'Anderlecht est-il encore possible ? "Le club redevient ce qu'il était"

21:00
Le Standard, un match spécial pour le Liégeois de Dender, Marsoni Sambu : "Contre eux, je me dois d'être bon" Interview

Le Standard, un match spécial pour le Liégeois de Dender, Marsoni Sambu : "Contre eux, je me dois d'être bon"

20:40
Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

06:00
Aux portes des Champions Play-Offs, l'Antwerp s'apprête à enregistrer son premier départ

Aux portes des Champions Play-Offs, l'Antwerp s'apprête à enregistrer son premier départ

20:20
En battant Arsenal et Manchester United, Anderlecht remporte un tournoi de renom chez les U12

En battant Arsenal et Manchester United, Anderlecht remporte un tournoi de renom chez les U12

20:00
Ivan Leko retrouve déjà Gand, deux semaines plus tard : "Ça me change beaucoup d'être ici"

Ivan Leko retrouve déjà Gand, deux semaines plus tard : "Ça me change beaucoup d'être ici"

17:30
Rik De Mil sait comment créer la surprise à Bruges : "J'ai prévenu mes joueurs"

Rik De Mil sait comment créer la surprise à Bruges : "J'ai prévenu mes joueurs"

19:00
Les trois points du Standard en danger ? L'Antwerp conteste la décision du Conseil disciplinaire

Les trois points du Standard en danger ? L'Antwerp conteste la décision du Conseil disciplinaire

18:40
Refuser le Standard et rejoindre Anderlecht six mois plus tard : David Verwilghen explique son choix

Refuser le Standard et rejoindre Anderlecht six mois plus tard : David Verwilghen explique son choix

18:20
Pas de temps à perdre : ce club de D1A est déjà proche d'enregistrer sa première recrue de l'hiver

Pas de temps à perdre : ce club de D1A est déjà proche d'enregistrer sa première recrue de l'hiver

18:00
Un peu plus vite que prévu : David Hubert annonce un retour très attendu dans le groupe de l'Union

Un peu plus vite que prévu : David Hubert annonce un retour très attendu dans le groupe de l'Union

17:00
Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?

Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?

21:43
Un départ inévitable ? Sofiane Boufal ne jouera plus avec l'Union en 2025, David Hubert s'explique

Un départ inévitable ? Sofiane Boufal ne jouera plus avec l'Union en 2025, David Hubert s'explique

16:00
1
Déjà avec le noyau A d'Anderlecht cette saison ? Enzo Sternal montre pourquoi les Mauves l'ont recruté

Déjà avec le noyau A d'Anderlecht cette saison ? Enzo Sternal montre pourquoi les Mauves l'ont recruté

16:30
Sa décision est prise : Besnik Hasi écarte un joueur à Anderlecht ! "Il n'y a pas de mystère derrière ça" Interview

Sa décision est prise : Besnik Hasi écarte un joueur à Anderlecht ! "Il n'y a pas de mystère derrière ça"

15:30
Une préférence pour Anderlecht ou Bruges ? Yves Vanderhaeghe tranche

Une préférence pour Anderlecht ou Bruges ? Yves Vanderhaeghe tranche

12:20
Bagarre sur la pelouse, sortie choc de Stijn Stijnen : Eupen communique après les incidents survenus au Patro

Bagarre sur la pelouse, sortie choc de Stijn Stijnen : Eupen communique après les incidents survenus au Patro

15:00
Parti d'Anderlecht à 17 ans contre 1,5 M€, il pourrait faire son grand retour chez les Mauves

Parti d'Anderlecht à 17 ans contre 1,5 M€, il pourrait faire son grand retour chez les Mauves

14:30
"J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve Interview

"J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve

13:30
Le QSI ne perd pas de temps : un premier talent du PSG va rejoindre Eupen

Le QSI ne perd pas de temps : un premier talent du PSG va rejoindre Eupen

14:00
"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

11:00
1
Anderlecht prend les devants : une pépite de... 15 ans passe professionnel chez les Mauves

Anderlecht prend les devants : une pépite de... 15 ans passe professionnel chez les Mauves

13:00
1
Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

10:30
Voici précisément le type de joueur qu'Anderlecht a besoin de recruter

Voici précisément le type de joueur qu'Anderlecht a besoin de recruter

12:40
🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

10:00
"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

09:40
Rayane Bounida continue de passer des étapes : mais où en est réellement sa progression ?

Rayane Bounida continue de passer des étapes : mais où en est réellement sa progression ?

12:00
"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

11:30
OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

09:08
🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

09:00
Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

07:20
La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

08:30
"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

08:00
Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

07:00
Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 0-1 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved