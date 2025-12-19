Nicky Hayen à Genk... avant ou après Bruges ? L'entraîneur fixe ses conditions

Nicky Hayen est le grand favori pour succéder à Thorsten Fink au Racing Genk. L'ancien entraîneur du Club de Bruges souhaiterait toutefois attendre la trêve avant de reprendre du service, un choix qui n'a rien de vraiment surprenant au vu du calendrier à venir.

Le Racing Genk est à la recherche d’un nouvel entraîneur depuis le limogeage de Thorsten Fink. Le club limbourgeois se déplacera à Charleroi ce vendredi soir pour son premier match sans le technicien allemand.

Domenico Olivieri et Michel Ribeiro seront sur le banc pour ce déplacement délicat au Mambourg, mais leur avenir à la tête de l’équipe reste incertain. En coulisses, plusieurs noms circulent déjà pour succéder à Thorsten Fink.

Selon la presse du nord du pays, et notamment Het Belang van Limburg, un favori se dégage toutefois clairement : Nicky Hayen, qui a involontairement lancé la valse des entraîneurs en Pro League en quittant le Club de Bruges.

Nicky Hayen à Genk... après le Nouvel An ?

Le club limbourgeois souhaiterait ne pas tarder à officialiser la nomination de son nouvel entraîneur, d’autant que le stage hivernal approche et pourrait constituer une période idéale pour permettre au futur T1 de découvrir son groupe sans pression immédiate liée au calendrier.

De son côté, Nicky Hayen ne ferme pas la porte à un retour rapide sur un banc, mais préférerait entamer son nouveau mandat après le Nouvel An, selon les informations de Het Laatste Nieuws.



Un détail surprenant ? Pas forcément. Le Racing Genk recevra en effet… le Club de Bruges le 26 décembre. Il est donc probable que Nicky Hayen n’ait pas souhaité débuter son aventure limbourgeoise face à son ancien club, et qu’il puisse prendre la succession de Thorsten Fink après la trêve. En cas d’échec de cette piste, Genk aurait également pris des contacts avec Timmy Simons.