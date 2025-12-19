Anderlecht veut déjà le prêter : Cédric Hatenboer suivi par un club de D1A, qui pourrait manquer sa cible

Le Sparta Rotterdam s'intéresse à Cédric Hatenboer, mis sur la touche à Anderlecht. Le milieu de terrain néerlandais devrait être prêté dès le mois de janvier.

Le Sporting d’Anderlecht a officialisé l’arrivée de Cédric Hatenboer pour la saison 2025-2026 dès le mois de janvier, en le recrutant à l’Excelsior Rotterdam et en devançant plusieurs clubs européens, dont le PSV.

Pour l’instant, cette anticipation n’a pas encore porté ses fruits. Besnik Hasi ne l’a pas jugé prêt pour l’équipe première et l’a envoyé au RSCA Futures, décision mal vécue par le joueur et son entourage.

Cédric Hatenboer sera prêté en janvier, mais où ?

À 20 ans et sous contrat jusqu’au 30 juin 2029, Cédric Hatenboer se rapproche d'un prêt dès cet hiver. Cela lui permettrait de retrouver du temps de jeu et de relancer sa progression, tout en protégeant l’investissement d’Anderlecht.

Le Sparta Rotterdam, club où il a passé une partie de sa formation et voisin rival de l'Excelsior, s’est montré intéressé pour l’accueillir. Dans ce contexte, il pourrait retrouver un environnement confortable chez le dixième d'Eredivisie pour regagner confiance.



Mais le Sparta n’est pas le seul à suivre la situation. Le Royal Antwerp s’intéresse également au milieu de terrain, alors que le club bruxellois pourrait hésiter à le céder à un concurrent direct.