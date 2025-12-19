Contre Gand, Ivan Leko sait à quoi s'attendre : "Je ne suis pas une machine non plus"

Ce dimanche s'annonce particulier pour Ivan Leko. Avec le Club de Bruges, il retrouvera La Gantoise, club qu'il entraînait encore début décembre. Il en a parlé en conférence de presse.

Suite à son arrivée au Club de Bruges le 8 décembre, Ivan Leko reconnaît que la rencontre face à La Gantoise aura un caractère particulier. "Ce sera un match spécial", admet-il en conférence de presse. Il relativise toutefois la situation : "Nos joueurs ont l’habitude de jouer tous les trois jours. Pour eux, ce n’est rien d’exceptionnel."

Le Croate ne reste pas totalement indifférent pour autant. "Personnellement, je ressens quelque chose, bien sûr", confie-t-il. "Nous sommes tous des êtres humains. Ma vie et celle de ma famille ont beaucoup changé ces dernières semaines. On ne peut pas simplement appuyer sur un bouton, nous ne sommes pas des machines."

"Gand peut me surprendre"

Leko insiste sur le fait qu’il ne se comportera pas différemment. "Je ne prépare jamais mes réactions ou mes discours. Je vais simplement être moi-même et agir normalement, comme toujours."

Concernant les joueurs de La Gantoise, il se montre néanmoins prudent : "Gand peut certainement me surprendre. Ils ont un nouvel entraîneur, mais les mêmes joueurs, que j’ai choisis avec le club. Ils me connaissent, et je les connais."

Enfin, le Croate souhaite se concentrer sur l’aspect sportif, uniquement. "C’est logique que ce soit émotionnel, pour moi aussi. Mais au final, il s’agit de football. Bruges contre Gand, onze contre onze. Montrons simplement qui est le meilleur, car c’est ce qui compte vraiment."