Refuser le Standard et rejoindre Anderlecht six mois plus tard : David Verwilghen explique son choix

Pendant l'été, David Verwilghen aurait pu quitter La Louvière pour le Standard, mais il a décidé de ne pas le faire. Six mois plus tard, il s'est engagé au Sporting d'Anderlecht et explique aujourd'hui son choix.

David Verwilghen quitte La Louvière, où il occupait le poste de directeur sportif, pour rejoindre Anderlecht. Initialement, il devait réaliser le mercato hivernal des Loups avant de rejoindre définitivement les Mauves en février.

Mais cette information a fuité. "Je trouve ça dommage, car je voulais clôturer les dossiers tranquillement. Maintenant, je reçois déjà des messages pour Anderlecht. Quand quelqu’un m’écrit : 'J’ai un joueur qui peut partir pour 1 million', on sait que ce n’est pas pour La Louvière", confie-t-il dans un entretien accordé à nos confrères de Het Nieuwsblad.

Refuser le Standard, pour rejoindre Anderlecht six mois plus tard

Autre détail notable : cet été, Verwilghen avait suscité un intérêt concret de la part du Standard. Finalement, il avait choisi de rester à La Louvière, avant de dire oui six mois plus tard à l’offre d’Anderlecht.

Lorsqu’on lui demande pourquoi il a décliné le Standard pour rejoindre la capitale, il explique : "Le contenu du poste était différent. À Anderlecht, le rôle est beaucoup plus complet : diriger le département scouting, détecter des joueurs, développer la méthodologie, contribuer à la conception du projet sportif…"



"Au Standard, la fonction était davantage répartie entre plusieurs personnes. À Anderlecht, on travaille vers un comité de décision clair avec les responsables sportifs et techniques. La structure que la nouvelle direction d’Anderlecht est en train de mettre en place me correspond mieux. Le défi est important, mais je suis déterminé à le relever", conclut Verwilghen.