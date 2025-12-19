En battant Arsenal et Manchester United, Anderlecht remporte un tournoi de renom chez les U12

Le week-end dernier, les U12 d'Anderlecht ont remporté le Christmas Truce Tournament, une compétition faisant référence au cessez-le-feu spontané de la Première Guerre mondiale et réunissant des clubs représentant les nations ayant combattu dans la région d'Ypres, où le tournoi est organisé.

Le Christmas Truce Tournament est organisé en référence au légendaire cessez-le-feu spontané du jour de Noël 1914 durant la Première Guerre mondiale, lors duquel les soldats des deux camps ont joué un match de football ensemble entre les tranchées.

Dans les installations du KVK Westhoek, ce tournoi annuel réunit des équipes U12 symbolisant les pays ayant combattu dans la région d’Ypres à cette période : l’Angleterre, l’Allemagne, la France et la Belgique.

Les U12 d'Anderlecht battent Manchester United et Arsenal

Parmi les participants, on retrouvait donc Arsenal, Aston Villa, Brighton, Derby County, Fulham, Leeds, Manchester United, Wolverhampton, le Borussia Dortmund, Strasbourg, le Club de Bruges et Anderlecht.

Versés dans le groupe B, les Mauves ont terminé premiers en s’imposant face à Arsenal (2-1), Manchester United (2-1) et Derby County (3-3), en partageant l’enjeu contre Brighton (0-0) et en s’inclinant face à Strasbourg (1-0).

En demi-finale, les Bruxellois ont éliminé le... Club de Bruges au terme d’une rencontre disputée (3-2), avant de s’imposer face à Wolverhampton en finale (2-1). Une belle prestation de nos deux clubs, qui témoigne une nouvelle fois de la qualité de la formation belge.



