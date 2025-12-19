D1B : Seraing y a cru mais rentre bredouille, spectacle à sept buts entre Lommel et le Lierse

Malgré l'ouverture du score d'Agne Ba sur penalty, les Métallos ont été battus sur la pelouse des U23 de La Gantoise ce vendredi soir et ne comptent toujours qu'une longueur d'avance sur la zone rouge. Dans le même temps, le duel entre Lommel et le Lierse a tenu toutes ses promesses.

En Challenger Pro League, la trêve hivernale commence une semaine plus tôt qu’en première division. Après la 18e journée, conclue ce jeudi, la 19e et dernière journée de l’année civile débutait vendredi soir avec deux rencontres.

Sur la pelouse des U23 de La Gantoise, le RFC Seraing avait l’occasion de respirer un peu avant les fêtes. Les Métallos ont ouvert le score dès la 12e minute sur penalty grâce à Agne Ba.

Mais la logique du classement a rapidement repris le dessus. Les jeunes Buffalos ont égalisé par Abdullahi (1-1, 22e) avant de prendre l’avantage juste avant la pause grâce à Mukuna (2-1, 43e).

Seraing battu, sept buts entre Lommel et le Lierse

Seraing n’a pas démérité, mais a cédé définitivement en seconde période sur le troisième but de Vydysh (3-1, 67e). Battus, les Métallos restent 15es avec 12 points et pourraient glisser dans la zone rouge si l’Olympic Charleroi rapporte quelque chose de son déplacement à Eupen.

Dans l’autre match de la soirée, opposant deux candidats au tour final, Lommel et le Lierse ont offert un spectacle haletant. Lommel menait 2-0 après 30 minutes, avant que le Lierse n’égalise en six minutes. Les locaux ont repris l’avantage juste avant la pause grâce au deuxième but de Ralf Seuntjens (36 ans), auteur de son huitième but lors des sept derniers matchs (3-2, 36e).





Si le rythme a un peu baissé en seconde période, le Lierse a de nouveau égalisé par Van Meirvenne (3-3, 66e), mais Lommel a finalement décroché les trois points grâce à Pelupessy (4-3, 74e). Cette victoire permet à Lommel de se rapprocher à un point du Beerschot, tandis que le Lierse conserve sa 10e place.