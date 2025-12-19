D1B : Seraing y a cru mais rentre bredouille, spectacle à sept buts entre Lommel et le Lierse

D1B : Seraing y a cru mais rentre bredouille, spectacle à sept buts entre Lommel et le Lierse

Malgré l'ouverture du score d'Agne Ba sur penalty, les Métallos ont été battus sur la pelouse des U23 de La Gantoise ce vendredi soir et ne comptent toujours qu'une longueur d'avance sur la zone rouge. Dans le même temps, le duel entre Lommel et le Lierse a tenu toutes ses promesses.

En Challenger Pro League, la trêve hivernale commence une semaine plus tôt qu’en première division. Après la 18e journée, conclue ce jeudi, la 19e et dernière journée de l’année civile débutait vendredi soir avec deux rencontres.

Sur la pelouse des U23 de La Gantoise, le RFC Seraing avait l’occasion de respirer un peu avant les fêtes. Les Métallos ont ouvert le score dès la 12e minute sur penalty grâce à Agne Ba.

Mais la logique du classement a rapidement repris le dessus. Les jeunes Buffalos ont égalisé par Abdullahi (1-1, 22e) avant de prendre l’avantage juste avant la pause grâce à Mukuna (2-1, 43e).

Seraing battu, sept buts entre Lommel et le Lierse

Seraing n’a pas démérité, mais a cédé définitivement en seconde période sur le troisième but de Vydysh (3-1, 67e). Battus, les Métallos restent 15es avec 12 points et pourraient glisser dans la zone rouge si l’Olympic Charleroi rapporte quelque chose de son déplacement à Eupen.

Dans l’autre match de la soirée, opposant deux candidats au tour final, Lommel et le Lierse ont offert un spectacle haletant. Lommel menait 2-0 après 30 minutes, avant que le Lierse n’égalise en six minutes. Les locaux ont repris l’avantage juste avant la pause grâce au deuxième but de Ralf Seuntjens (36 ans), auteur de son huitième but lors des sept derniers matchs (3-2, 36e).

Si le rythme a un peu baissé en seconde période, le Lierse a de nouveau égalisé par Van Meirvenne (3-3, 66e), mais Lommel a finalement décroché les trois points grâce à Pelupessy (4-3, 74e). Cette victoire permet à Lommel de se rapprocher à un point du Beerschot, tandis que le Lierse conserve sa 10e place. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 17 45 14 3 0 34-11 23 P P G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 17 39 12 3 2 30-15 15 G P P G P
3. Beerschot Beerschot 17 33 10 3 4 26-16 10 G G P P P
4. Lommel SK Lommel SK 18 32 9 5 4 38-28 10 P G G G G
5. Eupen Eupen 17 29 8 5 4 24-17 7 P P G G G
6. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17 28 8 4 5 20-16 4 G G P G P
7. FC Liège FC Liège 17 26 8 2 7 22-20 2 P P P G P
8. La Gantoise La Gantoise 18 24 7 3 8 24-23 1 P P P G G
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 17 23 6 5 6 24-24 0 G P G P G
10. Lierse SK Lierse SK 18 23 6 5 7 20-22 -2 G G G P P
11. RWDM Brussels RWDM Brussels 17 20 5 5 7 30-28 2 P P P P G
12. Francs Borains Francs Borains 17 16 4 5 8 17-24 -7 G G P P P
13. Jong Genk Jong Genk 17 16 4 4 9 21-33 -12 P P G P P
14. RSCA Futures RSCA Futures 17 16 3 7 7 22-26 -4 P P P P G
15. RFC Seraing RFC Seraing 17 12 2 6 9 15-28 -13 P G P P P
16. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 17 11 2 5 10 14-34 -20 P G P P P
17. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 17 7 1 4 12 15-31 -16 P P G P P

Division 2

 Journée 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 3-1 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 20/12 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 20/12 Beerschot Beerschot
KV Courtrai KV Courtrai 20/12 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 21/12 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 21/12 FC Liège FC Liège
Eupen Eupen 21/12 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
