Sauvez le soldat Duranville : un club le refuse, son avenir reste incertain à Dortmund

Nico Kovac ne compte pas sur Julien Duranville au Borussia Dortmund. Un prêt est envisagé pour lui offrir du temps de jeu, mais les clubs intéressés se font rares.

Blessé lors de la première partie de saison, Julien Duranville a repris l’entraînement avec le Borussia Dortmund fin octobre et est désormais physiquement apte à jouer avec l’équipe première.

Pourtant, l’ailier gauche de 19 ans n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison. Pire encore, son entraîneur Nico Kovac ne l’inclut souvent même pas dans le groupe.

"La concurrence est très forte dans l’équipe. C’est difficile pour lui d’y trouver sa place. Nous sommes au BVB : il y a de très bons joueurs et il en fait partie, mais les autres sont meilleurs", expliquait le technicien début décembre.

Julien Duranville recalé par Mönchengladbach

Arrivé en 2023 en provenance d’Anderlecht pour 8,5 millions d’euros, Julien Duranville représente un investissement conséquent pour le Borussia Dortmund, qui envisage de le prêter afin qu’il accumule du temps de jeu et de la confiance. Le problème : les clubs intéressés se font rares.



Selon le Ruhr Nachrichten, le Belge a été proposé au Borussia Mönchengladbach, qui a décliné l’offre. Le Werder Brême, quant à lui, s’intéresse au joueur mais ne fait pas de lui sa priorité. Julien Duranville ne dispose donc pour l’instant d’aucun point de chute concret pour la deuxième partie de saison, une situation peu rassurante pour sa progression.