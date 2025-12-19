Ivan Leko retrouve déjà Gand, deux semaines plus tard : "Ça me change beaucoup d'être ici"

Ivan Leko retrouvera La Gantoise ce dimanche avec le Club de Bruges. Une rencontre très particulière pour l'entraîneur croate, qui vient de rejoindre la Venise du Nord en provenance de la Planet Group Arena.

Ce dimanche, le Club de Bruges recevra La Gantoise pour une Bataille des Flandres qui s’annonce explosive, notamment en raison du départ récent d’Ivan Leko pour la Venise du Nord. En conférence de presse ce vendredi, le Croate a reconnu qu’il s’agira d’une journée très particulière pour lui.

"Je ne pense pas à la manière dont je vais réagir. Je ne le fais jamais. Je ne prépare pas non plus mes discours. Je vais simplement agir normalement, comme je le fais toujours", ont rapporté nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Parfois, on a envie de rester toute la journée ici"

Malgré les nombreuses discussions des derniers jours, Ivan Leko semble heureux d'être de retour à Bruges. "Ça change… C’est d’un très haut niveau, même sur le plan organisationnel. Bien sûr, j’en avais entendu parler, mais quand on est ici…"

"C’est très confortable et agréable. Tout est en place pour accomplir de belles choses. Parfois, on aurait envie de s’entraîner deux ou trois fois par jour et de rester ici toute la journée. Mais il faut bien sûr aussi rentrer chez soi."





Un défi sportif immédiat pour Ivan Leko

Ivan Leko doit cependant déjà faire face à un problème : Raphael Onyedika est avec le Nigeria pour la Coupe d’Afrique des Nations. "Nous sommes privés d'un joueur très important. Et nous n’avons pas de profil similaire pour le remplacer, car Ludovit Reis est également absent depuis un certain temps", a-t-il expliqué.

Lors des quatre dernières confrontations entre les deux équipes, le Club de Bruges a remporté la "Bataille des Flandres" à deux reprises, pour deux partages. Pour la dernière victoire de La Gantoise contre son éternel rival, il faut remonter au 22 septembre 2024, au Jan Breydel (2-4).