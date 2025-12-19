Interview Le Standard, un match spécial pour le Liégeois de Dender, Marsoni Sambu : "Contre eux, je me dois d'être bon"

Liégeois de naissance, Marsoni Sambu ressent toujours une émotion particulière avant d'affronter le Standard, le club qu'il suivait dans sa jeunesse et face auquel il tient à se montrer. Selon lui, Dender peut encore créer des difficultés aux Rouches de Vincent Euvrard ce samedi.

Ce samedi soir, le Standard se déplacera sur la pelouse de Dender, où il avait été éliminé de la Coupe de Belgique il y a moins de trois semaines. Monté à l’heure de jeu ce soir-là et désormais régulièrement titularisé sur le côté droit, le Liégeois Marsoni Sambu sait que les Rouches devraient cette fois se présenter le couteau entre les dents au stade Van Roy.

"Après leur défaite en Coupe, qui leur a donné un coup derrière la tête, ils viennent avec une certaine pression. Quand tu es le grand Standard et que tu perds contre le dernier, Dender, en sachant que tu n’as plus atteint les quarts de finale de la Coupe depuis longtemps… Ils auront à cœur de réagir", explique-t-il dans un entretien accordé à Walfoot.be.

Dender n'a plus rien de la "petite" lanterne rouge

Auteur d’un 4/39 après les treize premiers matchs de la saison, la lanterne rouge va aujourd’hui beaucoup mieux et compte douze points. Les joueurs que Vincent Euvrard avait quittés fin août pour rejoindre Sclessin auront à cœur de lui prouver qu’ils ont su se relever et qu’ils peuvent à nouveau poser des problèmes à son équipe.

"De notre côté, on va les accueillir comme il faut et on est prêts pour ce genre de confrontations. On les attend de pied ferme ! Lors du match en Coupe, il y avait un petit esprit de revanche chez nous aussi, c’est normal. On est des compétiteurs, et quand un entraîneur quitte le navire pendant la saison, on se sent un peu délaissé. Mais c’est ce qui fait le charme des défis dans le football, et c’est de bon augure. On est concentrés pour rester sur notre belle dynamique."

Petit, j'allais souvent au Standard"

Lire aussi… "J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve

Arrivé début septembre en provenance du RWDM, Marsoni Sambu n’a pas connu l’ère Euvrard au Standard. Après avoir grandi entre les quartiers des Guillemins, des Vennes et de Sainte-Walburge, le Liégeois n’a cependant pas besoin de cela pour être particulièrement motivé face à l’équipe qu’il supportait étant enfant.

"Affronter le Standard, c’est toujours spécial pour moi. C’est le club de ma ville, que j’ai toujours suivi. J’y allais souvent quand j’étais petit. Je connais des membres du staff et des joueurs, et je sais que quand le Standard joue, toute la ville suit le match. C’est pour ça que j’ai à cœur de bien performer."

Marsoni Sambu a déjà été cité au Standard

De retour en Jupiler Pro League après deux saisons pleines à Molenbeek, Marsoni Sambu a déjà fait l'objet de rumeurs l'envoyant au Standard. Les discussions n’ont pas abouti, chaque partie ayant opté pour un autre choix, mais le joueur de 29 ans a bien coché la date de la rencontre.

"On ne sait pas de quoi demain sera fait. Aujourd’hui, je suis pleinement concentré sur Dender, mais être charmé par le Standard n’est pas négligeable. Tout le monde sait à quel point le club est influent, peu de joueurs le refusent. C’est toujours flatteur d’avoir de la reconnaissance. En D1A, on se connaît tous. Ils savent qui je suis, et c’est un défi de se dire que quand je joue contre le Standard, je dois bien faire les choses."

Même s'il ne crée pas beaucoup, le Standard peut faire mal... surtout quand on ne l'attend pas"

Auteur de trois passes décisives en onze rencontres de Jupiler Pro League, Marsoni Sambu reste concentré sur sa saison à Dender, où il entend conserver sa place dans le onze de base pour continuer à se montrer. Face au Standard, lui et ses coéquipiers devront rééditer la performance d’il y a trois semaines, en particulier dans la concrétisation des actions.

"On devra être très adroits devant le but. C’est une équipe qui viendra avec un sentiment de revanche, on devra concrétiser nos occasions le plus rapidement possible et rester solides en défense. Le Standard reste un club à ne pas sous-estimer. Même s’ils ne créent pas beaucoup, ils peuvent faire mal. Surtout quand on ne les attend pas", conclut Marsoni Sambu.

