Déjà avec le noyau A d'Anderlecht cette saison ? Enzo Sternal montre pourquoi les Mauves l'ont recruté

Les RSCA Futures ont reçu un sérieux coup de boost grâce à leur victoire contre les Francs Borains (2-0). Récemment de retour, Enzo Sternal s'est mis en avant lors de cette rencontre. Sa progression reprend peu à peu.

En mars dernier, Enzo Sternal s’est rompu les ligaments du genou et ce n’est qu’à la fin du mois de novembre qu’il a pu effectuer son retour à la compétition avec les Futures. Un retour qui constitue toutefois une excellente nouvelle pour le groupe de Jelle Coen, tant le milieu offensif est considéré comme un immense talent.

Enzo Sternal est impatient

Face aux Francs Borains, Enzo Sternal a pris le jeu à son compte et guidé son équipe vers une victoire 2-0, la première depuis le 23 septembre. Enzo Sternal n’est clairement pas un joueur ordinaire, et c’est presque un miracle qu’Anderlecht ait pu le recruter. À seulement 15 ans, Marseille avait en effet déboursé 300 000 euros pour l’attirer en provenance de Nancy, un montant inédit en France pour un joueur de cet âge.

Mais, comme Anderlecht l’a également constaté, Enzo Sternal est impatient. À l’époque, Robert De Zerbi ne l’avait fait monter au jeu qu’à deux reprises avec l’équipe première. Il voulait davantage de perspectives, et Anderlecht a su saisir l’opportunité. Le fait que les Espoirs évoluent dans le football professionnel a également pesé dans la balance.

Marseille n’a pas fait obstacle au transfert, ce qui a ouvert la voie à l’arrivée du jeune dribbleur. Le montant du transfert est resté limité : 500 000 euros, auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à 500 000 euros de bonus. Enzo Sternal étant encore mineur, il n’a pu signer qu’un contrat courant jusqu’en 2027.

Ce qui a finalement convaincu Marseille, c’est le pourcentage à la revente, qui peut grimper jusqu’à 50 %, mais diminue à mesure que le montant du futur transfert augmente. Le club phocéen pourra ainsi profiter d’une éventuelle revente, tandis qu’Anderlecht pourra accompagner la progression du joueur.





Retrouver une bonne condition physique

Enzo Sternal doit désormais retrouver une condition physique optimale avant de pouvoir prétendre à l’équipe première, où Besnik Hasi place la barre nettement plus haut sur le plan physique. Il n’est toutefois pas exclu qu’il goûte déjà au groupe A à l’avenir, et même cette saison. À Neerpede, on souhaite surtout garder Enzo Sternal épanoui, tant son potentiel est indéniable.