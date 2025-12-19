Les trois points du Standard en danger ? L'Antwerp conteste la décision du Conseil disciplinaire

Le Royal Antwerp a interjeté appel de la décision rendue par le Conseil disciplinaire à la suite de la victoire du Standard, acquise en deux temps au mois d'octobre. C'est désormais à la Cour belge d'arbitrage du sport (CBAS) qu'il reviendra de trancher ce dossier.

Le 20 octobre dernier, la rencontre entre le Standard et l’Antwerp avait été interrompue à la 87e minute en raison d’un ultime jet d’objet sur le terrain, en l’occurrence en direction de l’arbitre Lothar d’Hondt.

Trois jours plus tard, les Rouches, réduits à dix, étaient parvenus à conserver leur avantage dans un stade de Sclessin vidé de ses supporters. Le Great Old avait, quelques heures avant la rencontre, indiqué se déplacer "sous réserve", avec la possibilité de porter l’affaire devant le Conseil disciplinaire.

L'Antwerp et le Standard devant la CBAS

C’est ce qu’a fait le Royal Antwerp, mais il y a sept jours, le Conseil disciplinaire avait donné raison à la défense du Standard et n’avait pas suivi les revendications de forfait des Anversois, qui disposaient de dix jours pour interjeter appel.

Le matricule 1 est passé à l’action ce vendredi, selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure. L’Antwerp a interjeté appel, lequel sera traité devant la CBAS, la Cour belge d’arbitrage du sport.



Le Standard n’a donc pas encore la certitude absolue de conserver ses trois points et sa sixième place, acquise grâce à un but de Rafiki Saïd inscrit dans les 20 premières secondes. Les Rouches se retrouveraient… dixièmes en cas de perte de cette victoire, à égalité avec Westerlo.