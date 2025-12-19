Anderlecht, un "vrai test" pour l'Antwerp de Joseph Oosting : "Ils ont de véritables armes"

Avec des victoires contre Bruges, Genk et La Gantoise et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, l'Antwerp a repris des couleurs avant d'affronter Anderlecht ce week-end. Joseph Oosting reste les pieds sur terre et souligne les qualités des Mauves.

L'Antwerp vient de réaliser le 9/9 avant de défier Anderlecht et pointe désormais aux portes du top 6. "Ce boost est agréable et nous donne un petit coup de pouce, mais nous restons les pieds sur terre. Nous avons toute notre énergie nécessaire pour poursuivre sur cette lancée", a déclaré Joseph Oosting en conférence de presse, cité par la Gazet van Antwerpen.

Après la victoire 2-0 à Gand, le nouveau T1 de l'Antwerp a indiqué qu’il reste encore des progrès à faire avec le ballon. "On tente d’apporter une structure. J’aime mettre une pression haute ou basse, rien entre les deux, même si je sais que le football est un sport situationnel. Chaque situation est différente."

Joseph Oosting met en garde contre De Cat et les ailiers d'Anderlecht

Pour le match contre Anderlecht, l’attention de Joseph Oosting se porte surtout sur la reconnaissance des joueurs dangereux. "Anderlecht est un club historique, une équipe avec beaucoup de dynamisme, des joueurs techniques comme De Cat et des ailiers rapides. Ce sont de véritables armes", explique-t-il.

Il souligne que cela ne concerne pas seulement les qualités individuelles, mais aussi la manière dont ces joueurs influencent le jeu d’Anderlecht. "Ce sera un beau défi de confronter notre style de jeu au leur. Nous devons bien évaluer à qui ils donnent le ballon et comment ils peuvent percer notre organisation."

Joseph Oosting voit ce match comme un test pour son équipe, tant tactique que mental. "Nous voulons poursuivre notre série de succès récents, mais il est clair qu’Anderlecht est un type d’adversaire différent de Gand. Leur vitesse et leur qualité technique exigent de nous une concentration maximale."