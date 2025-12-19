Anderlecht, un "vrai test" pour l'Antwerp de Joseph Oosting : "Ils ont de véritables armes"

Anderlecht, un "vrai test" pour l'Antwerp de Joseph Oosting : "Ils ont de véritables armes"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Avec des victoires contre Bruges, Genk et La Gantoise et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, l'Antwerp a repris des couleurs avant d'affronter Anderlecht ce week-end. Joseph Oosting reste les pieds sur terre et souligne les qualités des Mauves.

L'Antwerp vient de réaliser le 9/9 avant de défier Anderlecht et pointe désormais aux portes du top 6. "Ce boost est agréable et nous donne un petit coup de pouce, mais nous restons les pieds sur terre. Nous avons toute notre énergie nécessaire pour poursuivre sur cette lancée", a déclaré Joseph Oosting en conférence de presse, cité par la Gazet van Antwerpen.

Après la victoire 2-0 à Gand, le nouveau T1 de l'Antwerp a indiqué qu’il reste encore des progrès à faire avec le ballon. "On tente d’apporter une structure. J’aime mettre une pression haute ou basse, rien entre les deux, même si je sais que le football est un sport situationnel. Chaque situation est différente."

Joseph Oosting met en garde contre De Cat et les ailiers d'Anderlecht

Pour le match contre Anderlecht, l’attention de Joseph Oosting se porte surtout sur la reconnaissance des joueurs dangereux. "Anderlecht est un club historique, une équipe avec beaucoup de dynamisme, des joueurs techniques comme De Cat et des ailiers rapides. Ce sont de véritables armes", explique-t-il.

Il souligne que cela ne concerne pas seulement les qualités individuelles, mais aussi la manière dont ces joueurs influencent le jeu d’Anderlecht. "Ce sera un beau défi de confronter notre style de jeu au leur. Nous devons bien évaluer à qui ils donnent le ballon et comment ils peuvent percer notre organisation."

Lire aussi… Anderlecht veut déjà le prêter : Cédric Hatenboer suivi par un club de D1A, qui pourrait manquer sa cible
Joseph Oosting voit ce match comme un test pour son équipe, tant tactique que mental. "Nous voulons poursuivre notre série de succès récents, mais il est clair qu’Anderlecht est un type d’adversaire différent de Gand. Leur vitesse et leur qualité technique exigent de nous une concentration maximale."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Antwerp - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (21/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp
Joseph Oosting

Plus de news

Anderlecht veut déjà le prêter : Cédric Hatenboer suivi par un club de D1A, qui pourrait manquer sa cible

Anderlecht veut déjà le prêter : Cédric Hatenboer suivi par un club de D1A, qui pourrait manquer sa cible

22:20
Un retour de l'homme providentiel d'Anderlecht est-il encore possible ? "Le club redevient ce qu'il était"

Un retour de l'homme providentiel d'Anderlecht est-il encore possible ? "Le club redevient ce qu'il était"

21:00
Aux portes des Champions Play-Offs, l'Antwerp s'apprête à enregistrer son premier départ

Aux portes des Champions Play-Offs, l'Antwerp s'apprête à enregistrer son premier départ

20:20
En battant Arsenal et Manchester United, Anderlecht remporte un tournoi de renom chez les U12

En battant Arsenal et Manchester United, Anderlecht remporte un tournoi de renom chez les U12

20:00
Titraoui omniprésent, Keita trop passif : les notes de Charleroi contre Genk Analyse

Titraoui omniprésent, Keita trop passif : les notes de Charleroi contre Genk

23:28
L'indécision jusqu'au bout : Charleroi et Genk nous offrent un match débridé pour ouvrir le week-end

L'indécision jusqu'au bout : Charleroi et Genk nous offrent un match débridé pour ouvrir le week-end

22:42
Sauvez le soldat Duranville : un club le refuse, son avenir reste incertain à Dortmund

Sauvez le soldat Duranville : un club le refuse, son avenir reste incertain à Dortmund

21:40
Contre Gand, Ivan Leko sait à quoi s'attendre : "Je ne suis pas une machine non plus"

Contre Gand, Ivan Leko sait à quoi s'attendre : "Je ne suis pas une machine non plus"

21:20
D1B : Seraing y a cru mais rentre bredouille, spectacle à sept buts entre Lommel et le Lierse

D1B : Seraing y a cru mais rentre bredouille, spectacle à sept buts entre Lommel et le Lierse

22:00
Le Standard, un match spécial pour le Liégeois de Dender, Marsoni Sambu : "Contre eux, je me dois d'être bon" Interview

Le Standard, un match spécial pour le Liégeois de Dender, Marsoni Sambu : "Contre eux, je me dois d'être bon"

20:40
Les trois points du Standard en danger ? L'Antwerp conteste la décision du Conseil disciplinaire

Les trois points du Standard en danger ? L'Antwerp conteste la décision du Conseil disciplinaire

18:40
Refuser le Standard et rejoindre Anderlecht six mois plus tard : David Verwilghen explique son choix

Refuser le Standard et rejoindre Anderlecht six mois plus tard : David Verwilghen explique son choix

18:20
Sa décision est prise : Besnik Hasi écarte un joueur à Anderlecht ! "Il n'y a pas de mystère derrière ça" Interview

Sa décision est prise : Besnik Hasi écarte un joueur à Anderlecht ! "Il n'y a pas de mystère derrière ça"

15:30
Nicky Hayen à Genk... avant ou après Bruges ? L'entraîneur fixe ses conditions

Nicky Hayen à Genk... avant ou après Bruges ? L'entraîneur fixe ses conditions

19:30
Rik De Mil sait comment créer la surprise à Bruges : "J'ai prévenu mes joueurs"

Rik De Mil sait comment créer la surprise à Bruges : "J'ai prévenu mes joueurs"

19:00
Déjà avec le noyau A d'Anderlecht cette saison ? Enzo Sternal montre pourquoi les Mauves l'ont recruté

Déjà avec le noyau A d'Anderlecht cette saison ? Enzo Sternal montre pourquoi les Mauves l'ont recruté

16:30
Pas de temps à perdre : ce club de D1A est déjà proche d'enregistrer sa première recrue de l'hiver

Pas de temps à perdre : ce club de D1A est déjà proche d'enregistrer sa première recrue de l'hiver

18:00
Ivan Leko retrouve déjà Gand, deux semaines plus tard : "Ça me change beaucoup d'être ici"

Ivan Leko retrouve déjà Gand, deux semaines plus tard : "Ça me change beaucoup d'être ici"

17:30
Anderlecht prend les devants : une pépite de... 15 ans passe professionnel chez les Mauves

Anderlecht prend les devants : une pépite de... 15 ans passe professionnel chez les Mauves

13:00
1
Un peu plus vite que prévu : David Hubert annonce un retour très attendu dans le groupe de l'Union

Un peu plus vite que prévu : David Hubert annonce un retour très attendu dans le groupe de l'Union

17:00
Voici précisément le type de joueur qu'Anderlecht a besoin de recruter

Voici précisément le type de joueur qu'Anderlecht a besoin de recruter

12:40
Parti d'Anderlecht à 17 ans contre 1,5 M€, il pourrait faire son grand retour chez les Mauves

Parti d'Anderlecht à 17 ans contre 1,5 M€, il pourrait faire son grand retour chez les Mauves

14:30
Un départ inévitable ? Sofiane Boufal ne jouera plus avec l'Union en 2025, David Hubert s'explique

Un départ inévitable ? Sofiane Boufal ne jouera plus avec l'Union en 2025, David Hubert s'explique

16:00
1
Une préférence pour Anderlecht ou Bruges ? Yves Vanderhaeghe tranche

Une préférence pour Anderlecht ou Bruges ? Yves Vanderhaeghe tranche

12:20
Bagarre sur la pelouse, sortie choc de Stijn Stijnen : Eupen communique après les incidents survenus au Patro

Bagarre sur la pelouse, sortie choc de Stijn Stijnen : Eupen communique après les incidents survenus au Patro

15:00
"J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve Interview

"J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve

13:30
Le QSI ne perd pas de temps : un premier talent du PSG va rejoindre Eupen

Le QSI ne perd pas de temps : un premier talent du PSG va rejoindre Eupen

14:00
Rayane Bounida continue de passer des étapes : mais où en est réellement sa progression ?

Rayane Bounida continue de passer des étapes : mais où en est réellement sa progression ?

12:00
"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

11:00
1
Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

10:30
"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

11:30
🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

10:00
"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

09:40
Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

07:00
OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

09:08
🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Standard Standard
Westerlo Westerlo 18:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved