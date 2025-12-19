Rik De Mil sait comment créer la surprise à Bruges : "J'ai prévenu mes joueurs"

Déplacement délicat pour La Gantoise sur la pelouse du Club de Bruges. Rik De Mil sait comment son équipe devra aborder la rencontre pour obtenir un résultat, tout en reconnaissant ne pas encore avoir eu le temps de mettre en place tout ce qu'il souhaiterait voir chez les Buffalos.

Ce week-end, La Gantoise se rendra au Jan Breydel pour affronter le Club de Bruges. Chez les Buffalos, Rik De Mil a connu un début en demi-teinte avec une défaite 0-2 contre l’Antwerp la semaine dernière. À ce moment-là, il venait tout juste de prendre ses fonctions à la Planet Group Arena, et a maintenant eu pour la première fois une semaine complète pour préparer son équipe.

"On n’a pas encore eu le temps de mettre en place tout ce que l’on veut", a confié De Mil en conférence de presse, selon Het Laatste Nieuws. "Mais on commence à mieux nous connaître. Malgré la défaite, nous avons aussi bien fait certaines choses contre l’Antwerp."

"Nous avons simplement concédé les buts nous-mêmes et nous n’avons pas été assez dominants avec le ballon", a poursuivi l’entraîneur, conscient que les Buffalos devront être à leur meilleur niveau pour espérer prendre des points contre le Club.

De Mil veut de l'efficacité et s'attend à un Bruges dominant

Rik De Mil sait en tout cas comment son équipe devra aborder la rencontre. "Peu d’équipes arrivent à avoir la majorité de la possession face au Club. Nous devrons donc nous appuyer sur une bonne organisation", explique-t-il.



"Nous devrons saisir nos occasions. J’ai aussi prévenu les joueurs : si nous ne sommes pas performants avec le ballon, une attaque après l’autre s’enchaînera." L’entraîneur gantois sait donc que les Blauw & Zwart devraient dominer la possession et que c’est en contre-attaque que son équipe devra chercher à faire la différence.