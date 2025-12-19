Un retour de l'homme providentiel d'Anderlecht est-il encore possible ? "Le club redevient ce qu'il était"

Actif à l'Antwerp depuis février 2024, Jean Kindermans avait été évoqué en octobre pour un retour à Anderlecht. L'ancien directeur de l'académie n'a pas totalement exclu cette possibilité, mais est resté évasif.

Jean Kindermans est actif au sein de l’académie de l’Antwerp depuis février 2024. Il venait de quitter Anderlecht après vingt années de succès, un départ que le club bruxellois a vécu difficilement pour des raisons évidentes.

Kindermans a côtoyé certains des plus grands talents récents de Neerpede, comme Leander Dendoncker, Jeremy Doku, Youri Tielemans ou encore Romelu Lukaku, qui lui a témoigné son affection à de nombreuses reprises. L’attaquant du Napoli avait même qualifié le départ de Kindermans de "triste page dans l’histoire du club".

Jean Kindermans n'exclut pas vraiment l'idée de revenir à Anderlecht

Récemment, l’ancien directeur de Neerpede affirmait que l’Antwerp, où il est sous contrat jusqu’en 2029, serait son dernier club, alors qu'il était encore cité pour un retour à Anderlecht début octobre. Aujourd’hui, sa position est plus nuancée. "Je suis pleinement engagé dans mon contrat à l’Antwerp", a-t-il d’abord déclaré à Het Laatste Nieuws.

"Mais ce n’est pas Anderlecht que j’ai quitté, j’ai quitté un club qui ne ressemblait plus au véritable Anderlecht. Aujourd’hui, je constate que le club redevient ce qu’il était."



"Depuis mon arrivée à l’Antwerp, beaucoup de choses ont changé des deux côtés. Le reste n’est que spéculation. Mais une chose est sûre : je suis heureux. La jeunesse s’impose à l’Antwerp, et Anderlecht retrouve son identité", a conclu Kindermans, laissant ainsi la porte ouverte à un éventuel retour.