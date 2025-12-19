Un retour de l'homme providentiel d'Anderlecht est-il encore possible ? "Le club redevient ce qu'il était"

Un retour de l'homme providentiel d'Anderlecht est-il encore possible ? "Le club redevient ce qu'il était"
Photo: © Photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4313

Actif à l'Antwerp depuis février 2024, Jean Kindermans avait été évoqué en octobre pour un retour à Anderlecht. L'ancien directeur de l'académie n'a pas totalement exclu cette possibilité, mais est resté évasif.

Jean Kindermans est actif au sein de l’académie de l’Antwerp depuis février 2024. Il venait de quitter Anderlecht après vingt années de succès, un départ que le club bruxellois a vécu difficilement pour des raisons évidentes.

Kindermans a côtoyé certains des plus grands talents récents de Neerpede, comme Leander Dendoncker, Jeremy Doku, Youri Tielemans ou encore Romelu Lukaku, qui lui a témoigné son affection à de nombreuses reprises. L’attaquant du Napoli avait même qualifié le départ de Kindermans de "triste page dans l’histoire du club".

Jean Kindermans n'exclut pas vraiment l'idée de revenir à Anderlecht

Récemment, l’ancien directeur de Neerpede affirmait que l’Antwerp, où il est sous contrat jusqu’en 2029, serait son dernier club, alors qu'il était encore cité pour un retour à Anderlecht début octobre. Aujourd’hui, sa position est plus nuancée. "Je suis pleinement engagé dans mon contrat à l’Antwerp", a-t-il d’abord déclaré à Het Laatste Nieuws.

"Mais ce n’est pas Anderlecht que j’ai quitté, j’ai quitté un club qui ne ressemblait plus au véritable Anderlecht. Aujourd’hui, je constate que le club redevient ce qu’il était."


"Depuis mon arrivée à l’Antwerp, beaucoup de choses ont changé des deux côtés. Le reste n’est que spéculation. Mais une chose est sûre : je suis heureux. La jeunesse s’impose à l’Antwerp, et Anderlecht retrouve son identité", a conclu Kindermans, laissant ainsi la porte ouverte à un éventuel retour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Les Zèbres pris à froid ! Suivez Charleroi - Genk en direct commenté Live

Les Zèbres pris à froid ! Suivez Charleroi - Genk en direct commenté

20:48
En battant Arsenal et Manchester United, Anderlecht remporte un tournoi de renom chez les U12

En battant Arsenal et Manchester United, Anderlecht remporte un tournoi de renom chez les U12

20:00
Le Standard, un match spécial pour le Liégeois de Dender, Marsoni Sambu : "Contre eux, je me dois d'être bon" Interview

Le Standard, un match spécial pour le Liégeois de Dender, Marsoni Sambu : "Contre eux, je me dois d'être bon"

20:40
Aux portes des Champions Play-Offs, l'Antwerp s'apprête à enregistrer son premier départ

Aux portes des Champions Play-Offs, l'Antwerp s'apprête à enregistrer son premier départ

20:20
Refuser le Standard et rejoindre Anderlecht six mois plus tard : David Verwilghen explique son choix

Refuser le Standard et rejoindre Anderlecht six mois plus tard : David Verwilghen explique son choix

18:20
Sa décision est prise : Besnik Hasi écarte un joueur à Anderlecht ! "Il n'y a pas de mystère derrière ça" Interview

Sa décision est prise : Besnik Hasi écarte un joueur à Anderlecht ! "Il n'y a pas de mystère derrière ça"

15:30
Nicky Hayen à Genk... avant ou après Bruges ? L'entraîneur fixe ses conditions

Nicky Hayen à Genk... avant ou après Bruges ? L'entraîneur fixe ses conditions

19:30
Rik De Mil sait comment créer la surprise à Bruges : "J'ai prévenu mes joueurs"

Rik De Mil sait comment créer la surprise à Bruges : "J'ai prévenu mes joueurs"

19:00
Les trois points du Standard en danger ? L'Antwerp conteste la décision du Conseil disciplinaire

Les trois points du Standard en danger ? L'Antwerp conteste la décision du Conseil disciplinaire

18:40
Déjà avec le noyau A d'Anderlecht cette saison ? Enzo Sternal montre pourquoi les Mauves l'ont recruté

Déjà avec le noyau A d'Anderlecht cette saison ? Enzo Sternal montre pourquoi les Mauves l'ont recruté

16:30
Pas de temps à perdre : ce club de D1A est déjà proche d'enregistrer sa première recrue de l'hiver

Pas de temps à perdre : ce club de D1A est déjà proche d'enregistrer sa première recrue de l'hiver

18:00
Ivan Leko retrouve déjà Gand, deux semaines plus tard : "Ça me change beaucoup d'être ici"

Ivan Leko retrouve déjà Gand, deux semaines plus tard : "Ça me change beaucoup d'être ici"

17:30
Anderlecht prend les devants : une pépite de... 15 ans passe professionnel chez les Mauves

Anderlecht prend les devants : une pépite de... 15 ans passe professionnel chez les Mauves

13:00
1
Un peu plus vite que prévu : David Hubert annonce un retour très attendu dans le groupe de l'Union

Un peu plus vite que prévu : David Hubert annonce un retour très attendu dans le groupe de l'Union

17:00
Voici précisément le type de joueur qu'Anderlecht a besoin de recruter

Voici précisément le type de joueur qu'Anderlecht a besoin de recruter

12:40
Parti d'Anderlecht à 17 ans contre 1,5 M€, il pourrait faire son grand retour chez les Mauves

Parti d'Anderlecht à 17 ans contre 1,5 M€, il pourrait faire son grand retour chez les Mauves

14:30
Un départ inévitable ? Sofiane Boufal ne jouera plus avec l'Union en 2025, David Hubert s'explique

Un départ inévitable ? Sofiane Boufal ne jouera plus avec l'Union en 2025, David Hubert s'explique

16:00
1
Une préférence pour Anderlecht ou Bruges ? Yves Vanderhaeghe tranche

Une préférence pour Anderlecht ou Bruges ? Yves Vanderhaeghe tranche

12:20
Bagarre sur la pelouse, sortie choc de Stijn Stijnen : Eupen communique après les incidents survenus au Patro

Bagarre sur la pelouse, sortie choc de Stijn Stijnen : Eupen communique après les incidents survenus au Patro

15:00
"J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve Interview

"J'ai besoin d'être 100 % libre" : au Standard, Casper Nielsen doit mordre sur sa chique avant la trêve

13:30
Le QSI ne perd pas de temps : un premier talent du PSG va rejoindre Eupen

Le QSI ne perd pas de temps : un premier talent du PSG va rejoindre Eupen

14:00
Rayane Bounida continue de passer des étapes : mais où en est réellement sa progression ?

Rayane Bounida continue de passer des étapes : mais où en est réellement sa progression ?

12:00
"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

11:00
1
Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

10:30
"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

11:30
🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

10:00
"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

09:40
Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

07:00
OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

09:08
🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

09:00
La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

08:30
Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

21:20
"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

08:00
Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

18/12
Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

07:40
Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 0-1 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved