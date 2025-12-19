Aux portes des Champions Play-Offs, l'Antwerp s'apprête à enregistrer son premier départ

Prêté par le PSV, Isaac Babadi n'a disputé que 365 minutes de championnat depuis le début de la saison. Son prêt pourrait être écourté dès cet hiver.

Le Royal Antwerp a connu un début de saison particulièrement difficile sous les ordres de Stef Wils, mais avait tout de même réalisé quelques coups intéressants lors du mercato estival.

L’un d’eux fut le prêt d’Isaac Babadi en provenance du PSV Eindhoven. International espoir néerlandais, il manquait de temps de jeu aux Pays-Bas après avoir disputé 35 rencontres avec l’équipe première.

Arrivé début septembre, le milieu de terrain avait initialement signé un contrat de prêt jusqu’à la fin de la saison. Mais son temps de jeu au Bosuil n’a pas vraiment augmenté…

Isaac Babadi pourrait déjà retourner aux Pays-Bas

Titulaire à trois reprises en championnat, il n’a disputé que 365 minutes en Jupiler Pro League, soit seulement 34 % du temps de jeu depuis son arrivée. Des statistiques qui ne ravissent pas vraiment le PSV.

"Je suis allé voir un match à Anvers et j’espérais y voir Isaac. Il est apparu, mais seulement après le match et sur le terrain dans les dix dernières minutes. Ce n’était pas grand-chose."





"Pour des joueurs comme lui, il peut parfois être bénéfique de ressentir qu’ils ne sont pas automatiquement titulaires dans un autre club. J’espère qu’il va se ressaisir et progresser", avait déclaré Peter Bosz récemment. Si le PSV estime qu’il n’a pas suffisamment progressé, un retour de prêt anticipé pourrait être envisagé, selon Het Nieuwsblad.