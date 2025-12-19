Pas de temps à perdre : ce club de D1A est déjà proche d'enregistrer sa première recrue de l'hiver

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le mercato hivernal ouvrira officiellement ses portes le 6 janvier, mais les clubs n'attendent pas pour passer à l'action. Zulte Waregem aurait d'ailleurs déjà validé son premier transfert de l'année 2026.

Le mercato hivernal constitue chaque saison un moment clé. Les clubs cherchent à ajuster leur effectif avant la dernière ligne droite tout en espérant ne pas se faire dépouiller de leurs meilleurs éléments.

Cette année, la fenêtre des transferts ouvrira le 6 janvier en Belgique, mais les directions des clubs n’attendent évidemment pas cette date pour entamer les négociations, voire finaliser déjà certains mouvements.

Un club de notre Jupiler Pro League serait d’ailleurs sur le point de valider sa première arrivée pour 2026 : Zulte Waregem, qui s’apprête à recruter un jeune milieu de terrain très prometteur.

Un jeune milieu de terrain danois arrive à Zulte Waregem

Selon le quotidien danois de référence Tipsbladet, Tristan Panduro rejoindra l’Essevee en provenance du FC Copenhague afin de bénéficier d’un temps de jeu plus important. Âgé de 17 ans, le jeune médian évolue à Copenhague depuis 2022 mais n’a pas encore fait d’apparition avec l’équipe première.

Sous contrat jusqu’en 2027, il sera cédé par le club danois à Zulte Waregem, qui devra reverser à Copenhague un pourcentage conséquent en cas de revente future. L’opération serait déjà pratiquement bouclée, toujours selon Tipsbladet. Tristan Panduro signera un contrat jusqu’en 2028, avec deux années supplémentaires en option.



