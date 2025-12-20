Il met le club dos au mur : l'Antwerp risque de perdre son joueur le plus cher... gratuitement

Il met le club dos au mur : l'Antwerp risque de perdre son joueur le plus cher... gratuitement
Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Zeno Van den Bosch n'a pas encore prolongé avec l'Antwerp et pourrait donc quitter le club gratuitement en fin de saison. Un scénario que le club tente d'éviter depuis plus d'un an.

Le Royal Antwerp pourrait encore devoir se séparer de certains joueurs cet hiver ou en fin de saison pour équilibrer son budget. Mais dans la configuration actuelle, Zeno Van den Bosch ne rapportera aucun centime au club du Bosuil.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, le défenseur central de 22 ans n’a pas encore été convaincu par les propositions de prolongation de la direction anversoise, dont les premières datent du printemps 2024.

Selon la Gazet van Antwerpen, les positions se sont toutefois rapprochées ces dernières semaines. Zeno Van den Bosch serait ouvert à prolonger son contrat, surtout après avoir refusé l’offre de Lecce l’été dernier.

Zeno Van den Bosch veut bien rester, mais avec plus d'argent à la clé

Le défenseur central souhaiterait cependant une revalorisation salariale, que le club peine à accepter. L’Antwerp était disposé à laisser partir le défenseur pour 5 millions d’euros à Lecce et reste prêt à le prolonger, mais pas à n’importe quel prix.


Dans un entretien accordé à DAZN, Zeno Van den Bosch est resté très prudent : "On y travaille, rien de plus pour le moment." À partir de janvier, il pourra commencer à négocier personnellement avec d’éventuels prétendants. Sur Transfermarkt, Zeno Van den Bosch est évalué à 8 millions d'euros, ce qui fait de lui le joueur le plus cher de l'Antwerp.

Antwerp
Zeno Van Den Bosch

