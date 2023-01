Ianis Hagi retrouve les terrains...et intéresse un grand de Turquie

De retour après une rupture des ligaments croisés, Ianis Hagi a rejoué en amical. Il pourrait cependant se relancer ailleurs qu'en Ecosse.

Ianis Hagi (24 ans) est enfin de retour après une longue absence dûe à une rupture des ligaments croisés. Le milieu offensif roumain passé par le Racing Genk a retrouvé les terrains en match amical avec les Glasgow Rangers, et a déjà été décisif avec un but et un assist, rapporte le journaliste roumain Emmanuel Rosu.

Mais l'avenir de Hagi ne passe peut-être pas par la Scottish Premiership. Selon le média turc Karar, le Galatasaray serait très intéressé par le fils de Gheorghe Hagi, qui a fini sa carrière dans la capitale turque. Le Gala serait "prêt à tout" financièrement pour attirer Ianis Hagi. Il faudra l'être : récemment, en décembre, Hagi a prolongé jusqu'en 2026 aux Rangers, et il en coûtera certainement très cher pour le débaucher cet hiver...