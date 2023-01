L'AZ de Vanheusden continue de titiller les grands

Le Diable Rouge était titulaire et son équipe s'est largement imposée.

Ces dernières années, la lutte pour le titre en Eredivisie s'est souvent limitée à une course à trois comprenant l'Ajax, le PSV et parfois Feyenoord. Cette saison, Twente et l'AZ sont à la fête.

Ces derniers, avec Zinho Vanheusden titulaire ce mercredi (sorti à la 78ème minute), se sont imposés sur la pelouse de GA Eagles sur le score de 1-4. Les buteurs de l'AZ sont Pavlidis, Mihailovic, Sugawara et Buurmeester.

L'AZ est actuellement à la deuxième place du classement.