La Gantoise accueille en test une jeune star indonésienne

Le jeune talent indonésien était également cité du côté du Beerschot.

Comme le relaye la presse flamande, Marselino Ferdinan (18 ans) est actuellement en test au sein de l'équipe U23 de La Gantoise, qui évolue en Nationale 1.

Le milieu offensif est considéré comme l'un des plus grands talents du football indonésien. Le Guardian le classait d'ailleurs dans sa liste 2021 des 60 joueurs les plus prometteurs au monde. Avec son club du Persebaya Surabaya, il a inscrit 7 buts et délivré 9 passes décisives en 34 matchs. Il compte déjà 12 sélections avec l'équipe nationale d'Indonésie (2 buts).

Star dans son pays et comptant plus de 900 000 followers sur son compte Instagram, Ferdinan était cité proche du Beerschot par la presse indonésienne.