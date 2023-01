Dani Alvès risquerait entre 4 et 12 ans de prison suite aux accusations auxquelles il fait face !

L'ancien international brésilien du FC Barcelone Dani Alvès est dans la tourmente, après de très graves accusations de viol.

Dani Alvès (39 ans) vit une fin de carrière bien sombre : l'ancien du FC Barcelone a été accusé d'agression sexuelle et de viol par une femme de 23 ans, des faits qui se seraient tenus dans une boîte de nuit de la capitale catalane le 30 décembre dernier. Mis en garde à vue à la suite de ces accusations, Alvès a vu son contrat chez les Tigres, son club mexicain, être rompu.

Les détails sordides de l'affaire impliqueraient du sexe oral et une pénétration par le joueur brésilien, sans utilisation de préservatif. La jeune femme a ensuite été emmenée en ambulance, et Alvès aurait laissé de nombreuses traces d'ADN sur elle. Dani Alvès a changé 4 fois de version, et nie les faits ; il est actuellement privé de liberté car le risque de fuite vers le Brésil, avec lequel l'Espagne n'a pas de traité d'extradition, serait élevé. Selon un avocat spécialisé analysant l'affaire pour l'AFP, Dani Alvès risquerait entre 4 et 12 ans de prison. L'étau se resserre...