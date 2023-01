🎥 Une précieuse victoire pour Carrasco, Witsel et l'Atletico

Après son élimination contre le Real en Coupe du Roi, l'Atletico, qui est également éliminé des compétitions européennes, n'a plus qu'un seul objectif: assurer une place dans le top 4 de la Liga et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Les hommes de Diego Simeone devaient donc absolument s'imposer sur la pelouse d'Osasuna pour se replacer au classement de LaLiga. Mission accomplie pour les Colchoneros qui se sont imposés grâce à un but de Saul Niguez à la 74e minute (0-1). Une victoire à laquelle ont participé Yannick Carrasco, monté à la mi-temps, et Axel Witsel, monté à la 87e.

Au classement, l'Atletico grimpe à la quatrième place, avec trois points d'avance sur le Betis et Villarreal qui ont un match de retard.

Tremendous link up from Atletico Madrid. Great pass from De Paul. Saul Niguez slots it home to give Atleti a 1-0 lead. #OsasunaAtleti pic.twitter.com/0KjtyQFyZh