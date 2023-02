OFFICIEL: Anderlecht confirme l'arrivée d'Islam Slimani

Après avoir vu plusieurs pistes s'envoler, le RSC Anderlecht a trouvé son bonheur lors de la dernière journée du mercato. Les Mauves cherchaient un attaquant, c'est Islam Slimani qui débarque au Lotto Park, où il a signé un contrat de six mois.

Passé notamment par le Sporting CP, Leicester City, Monaco et Lyon, Islam Slimani évoluait au Stade Brestois depuis le début de la saison. Champion d'Afrique en 2019 avec l'Algérie, l'attaquant de 34 ans est aussi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne avec 42 buts en 89 matchs.

Meet our new striker. Islam Slimani joins RSCA until the end of the season. 🟣⚪ https://t.co/3QJ3rrDc3L pic.twitter.com/yvaEZm4sbH