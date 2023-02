Adnan Januzaj peut encore quitter le FC Séville : une solution proche d'être trouvée ?

Adnan Januzaj (27 ans) n'est pas heureux au FC Séville. Arrivé l'été dernier, le Diable Rouge est complètement blacklisté par son coach, et n'a pas encore joué une minute en 2023. ll n'a d'ailleurs disputé que 2 petits matchs en Liga cette saison, et cherche désespérément une solution. Le mercato est fermé depuis mardi soir, mais une option subsiste : la Turquie, qui transfère jusqu'au 7 février.

Selon la presse locale, Januzaj va quitter Séville pour l'Istanbul Basaksehir. Nicolo Schira, spécialiste italien du mercato, le confirme : le prêt du Diable Rouge en Turquie est tout proche d'être finalisé. La fin d'un cauchemar, peut-être, pour Adnan Januzaj qui a manqué la Coupe du Monde 2022 suite à son transfert raté, lui qui rêvait de disputer la Champions League avec Séville et de passer un palier...

Adan #Januzaj to #Basaksehir from #Sevilla on loan is at the final stage. The agent Rafaela Pimenta is closing the agreement. #transfers https://t.co/cU5pwqrtME