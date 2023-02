Le Real, Asensio et Vinicius assomment Valence en deux minutes

Deux buts en trois minutes et c'est dans la poche pour le Real qui retrouve la victoire après le partage contre la Sociedad.

Après son partage contre la Sociedad, le Real Madrid comptait virtuellement huit points de retard sur le FC Barcelone en tête de LALiga. Victoire obligatoire donc ce soir pour les hommes de Carlo Ancelotti contre Valence.

Dès les premières minutes de la partie, la Maison Blanche s'installe dans le camp de son adversaire et dicte le rythme. Asensio (4e) et Vinicius (28e) piquent par deux fois, c'est stoppé par Mamardashvili. Malgré le coup dur de la perte de Militao sur blessure (36e), le Real continue de pousser et pense obtenir l'ouverture du score juste avant le repos. Rudiger propulse un corner au fond des filets, le but est annulé pour une faute (45+3e).

C'est très rapidement en seconde période que le RMA va faire la différence. En trois minutes, Asensio (52e) et Vincius (55e) assomment Valence et le suspens de la rencontre. Valence jouera même les 20 dernières minutes à 10 suite à l'exclusion de Paulista.

Le Real renoue donc avec le succès et revient à 5 points du Barça. Valence reste 14e.