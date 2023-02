Tirage relevé pour les Diablotins en éliminatoires de l'Euro 2025 : "Fantastique de se frotter à de telles équipes"

Ainsi, les Diablotins devront affronter l'Espagne, l’Ecosse, la Hongrie, le Kazakhstan et Malte pour espérer obtenir un ticket pour la phase finale du tournoi. "C'est fantastique pour nos joueurs de pouvoir se frotter à un grand pays comme l'Espagne", a réagi le sélectionneur des U21 belges Jacky Mathijssen selon Sporza.

"Avec l'Écosse et le Kazakhstan, nous avons deux pays dans notre groupe qui étaient également dans notre groupe lors de la précédente campagne de qualification. La Hongrie et Malte complètent notre groupe", a-t-il continué. "L'Espagne (5 fois championne d'Europe U21, ndlr) sera un défi. Les 4 autres pays sont des adversaires coriaces que nous devrions pouvoir maîtriser, même si je sais que ce ne sera pas toujours évident."

L'Euro 2025 aura lieu en Slovaquie. Les Diablotins disputeront l'Euro 2023 en Roumanie et en Géorgie en juin prochain.

Next challenge coming up, qualifying for U21 EURO 2025. 👊 #U21EURO pic.twitter.com/O0u5ZyVJBB