Le Milan AC en pleine crise : une opportunité pour sa colonie belge ?

Le champion d'Italie en titre n'est plus que l'ombre de lui-même. Et si cela profitait à Charles de Ketelaere, Divock Origi, Aster Vranckx et, dans un moindre mesure, Alexis Saelemaekers, peu utilisés jusqu'ici ?

Quand les choses vont mal, une manière de se rassurer est de constater que la situation est encore plus désespérée chez son voisin. C'est le cas de l'Inter Milan qui peut, au milieu d'une saison émaillée de doutes, compter sur son meilleur ennemi de l'AC pour redonner du relief à son bilan. Deux semaines après la victoire 3-0 en Supercoupe d'Italie, l'Inter retrouve ce dimanche des Rossoneri en pleine crise dans le cadre de la 21e journée de championnat.

Malgré un début de saison plus que correct avec seulement 2 défaites sur les 16 premiers matchs, les premiers grains de sable étaient perceptible dans les rangs de l'AC Milan sur la route de la défense de son titre acquis la saison dernière. Dès le mois d'aoüt, Sandro Tonali tirait la sonnette d'alarme : "Quand tu gagnes un Scudetto, tu reviens avec un énorme enthousiasme. Mais nous avons commencé la saison comme s'il s'agissait de la 39e journée de la saison dernière, et pas la première de celle actuelle".

Sauf que depuis le mois de janvier, les Milanais ne parviennent plus à sauver les meubles. La défaite 0-3 contre l'Inter n'est qu'un match parmi la série de rencontre sans victoire qui court depuis un mois. Outre une élimination des oeuvres du Torino en coupe, l'équipe a également enchaîné un partage peu glorieux à Lecce, une défaite 4-0 sur la pelouse de la Lazio avant de sombrer à domicile sur le score de 2-5 face à Sassuolo le weekend dernier. La descente à la cinquième place du classement et l'imminence du huitième de finale de Ligue des Champions face à Tottenham oblige tout un club à relever la tête dans les plus brefs délais, sous peine de continuer à plonger. Et si les joueurs belges de l'effectif, peu utilisés jusqu'ici aidaient au redressement de l'équipe ?

La question ne s'adresse pas vraiement à Alexis Saelemaekers. Depuis sa blessure au genou qui l'a privé de la Coupe du Monde, l'ancien Anderlechtois est revenu dans le onze de base à quatre reprises sur les cinq rencontres de Serie A. Les attentes les plus importantes reposent sur les épaules de Charles De Ketelaere. Son transfert à 32 millions en provenance du Club de Bruges en font une recrue chez qui les six maigres titularisations en Serie A font tache. D'autant plus que sa situation ne semble pas en passe de s'améliorer. Au sein des suiveurs du club, on s'interroge sur sa capacité à prendre en main le jeu de l'équipe, qui plus est lorsqu'elle ne tourne pas. Des craintes confirmées face à Sassuolo : pour sa première titularisation depuis le 1er octobre, CDK a semblé perdu sur le terrain et a été le seul à céder sa place à la mi-temps.

En revanche, lors de cette déroute, Divock Origi a profité de sa montée en fin de match pour décocher une frappe supersonique et inscrire son deuxième but de la saison. Titulaire quatre fois consécutives lors du mois de novembre, l'ancien de Liverpool est toujours à lutte pour se faire une place aux côtés d'Olivier Giroud sur le front de l'attaque.

