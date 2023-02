Burnley écrase Norwich et prend le large en tête de Championship

Le rêve se poursuit pour Vincent Kompany et ses hommes.

La superbe série de 8 victoires s'est poursuivie ce samedi pour Burnley. Les Clarets n'ont fait qu'une bouchée de Norwich City, 8e de Championship.

Face à un adversaire qui restait sur deux victoires de rang, Burnley s'est montré mature et méritant. Les Clarets ont ouvert le score via l'inévitable Anass Zaroury, dès la 8e minute. C'est déjà le 9e but cette saison toutes compétitions confondues pour l'ancien de Charleroi.

Burnley a ensuite confirmé sa domination en seconde période, via l'ancien du Cercle Vitinho (54e) et Ekdal (60e). Un score final de 0-3, bien tassé, et Burnley prend 7 points d'avance sur Sheffield United qui a partagé face à Roterham (0-0).