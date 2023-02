Un joueur de l'AS Rome futur coéquipier de Dries Mertens à Galatasaray

L'histoire entre l'AS Rome et Nicolo Zaniolo (23 ans) est sur le point de se terminer. Le milieu offensif italien avait annoncé son départ il y a peu. Il avait été sommé par les supporters de quitter le club, ces derniers le poursuivant même jusque chez lui et le menaçant de mort.

Selon Calciomercato, Zaniolo va rejoindre le club turc de Galatasaray. Un accord entre les deux clubs serait proche d'être conclu, portant sur un prêt avec option d'achat obligatoire (chiffrée à 18 + 4 millions d'euros). Zaniolo aurait d'ores et déjà donné son accord. La visite médicale est déjà prévue en Turquie.

Selon Fabrizio Romano, Zaniolo pourra s'envoler vers Istanbul dès demain. Son vol a été retardé suite au tremblement de terre ayant ravagé le sud du pays.

Galatasaray are close to completing Nicolò Zaniolo deal — discussing final details with Roma after personal terms agreed with the player two days ago 🚨🟡🔴 #Gala



Zaniolo could fly to Istanbul tomorrow if all goes to plan — permanent deal with release clause included. pic.twitter.com/axLZ5hncbG