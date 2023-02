Arne Engels déjà nominé pour le titre de "Rookie du mois"

L'ancien Brugeois a rapidement trouvé ses marques en Allemagne et il pourrait déjà en profiter pour décrocher une récompense individuelle.

Cadre du Club NXT en début de saison en D1B (2 buts et 6 assists en 15 matchs), Arne Engels a pris la direction de l'Allemagne et du FC Augsbourg cet hiver. Et il s'est très vite imposé en Allemagne. Après quatre rencontres, il affiche 100% de temps de jeu en Bundesliga et il a délivré ses deux premiers assists.

Des performances qui ne sont pas passées inaperçues. Le médian belge de 19 ans fait partie des trois nominés pour le titre de Rookie du mois de janvier, aux côtés de l'attaquant du Bayer Leverkusen Adam Hlozek et de l'ailier du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.